Помер ведучий "Ранкової зірки" Юрій Ніколаєв

Юрій Ніколаєв був зіркою російського ТБ і здобув популярність як ведучий різних програм.

У РФ помер Юрій Ніколаєв / Колаж Главред, фото Стархіт

Чим прославився Юрій Ніколаєв

Від чого він помер

У терористичній Росії повідомили про смерть популярного російського ведучого Юрія Ніколаєва.

Як пишуть пропагандисти, ще 4 листопада ЗМІ писали, що в актора виникли проблеми зі здоров'ям: його госпіталізували в одну з лікарень Москви з температурою 39,5 і низькою сатурацією. Тоді лікарі діагностували в нього важку форму пневмонії.

Помер Юрій Ніколаєв / Фото Вікіпедія

Повідомляється також, що ведучий до останнього не хотів їхати в лікарню. Як виявилося, нездужання він відчував упродовж кількох днів.

На момент смерті артисту було 76 років. До свого 77-го дня народження він не дожив лише трохи більше місяця.

Юрій Ніколаєв про військове вторгнення РФ в Україну

Про напад РФ на Україну Ніколаєв говорив у підтримуючому тоні. Він також визвірився на зірок РФ, які засудили війну. "Хто поїхав, значить, він проти нас, значить, йому або їй зворотної дороги в Росію вже немає, мають бути закриті всі концертні майданчики тут. Там - працюйте, а зворотної дороги бути не може йому або їй. Я патріот".

Як раніше писав Главред, 23 жовтня стало відомо про те, що Юрію Ніколаєву знову стало погано і його екстрено госпіталізували із загостренням хвороби легенів. Тоді 76-річний народний артист нібито підчепив вірус - через загострення хронічних проблем із легенями почав задихатися. Він також падав під час ходьби, ледве говорив, скаржився на сильну задишку, кашель, слабкість і запаморочення - симптоми трималися майже тиждень, поки Ніколаєв не викликав швидку.

Раніше також стало відомо про те, що Юрія Ніколаєва екстрено госпіталізували в реанімацію після непритомності. Російські пропагандисти писали, що у нього різко впав тиск - і він втратив свідомість.

Про персону: Юрій Ніколаєв Юрій Ніколаєв - радянський і російський телеведучий, народний артист РФ (1998). Найбільш відомий за музичними телепрограмами: "Ранкова пошта", "Ранкова зірка" і "Надбання республіки".

