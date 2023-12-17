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Вступ України до Євросоюзу обійдеться в 186 млрд євро - The Times

Дмитро Відоменко
17 грудня 2023, 09:56
Вступ України до ЄС може затягнутися до 2030 року через низку проблем, повідомляють аналітики в коментарю виданню The Times.
Євросоюз, Євро
Через низку проблем вступ України до Євросоюзу може бути відтермінований щонайменше до 2030 року - The Times / колаж Главред, фото УНІАН

Вступ України до Євросоюзу призвело б до найрадикальніших змін у блоці за останні десятиліття. Про це повідомляє легендарне британське видання The Times.

Через низку проблем вступ України до Євросоюзу може бути відтермінований щонайменше до 2030 року. Але не виключено, кажуть експерти, що в найближчі роки офіційний Київ може чекати і до наступного десятиліття.

Автори матеріалу вказують, що суперечки на саміті ЄС щодо перегляду витрат – невеликого масштабу проблема в порівнянні з тим, що вартість членства України в блоці оцінюється мінімум в 186 млрд євро. Саме таку суму повинні будуть віддати багаті країни Євросоюзу.

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Крім того, нібито більшість європейських держав також побоюються втратити право національного вето в питаннях на кшталт майбутніх бюджетів або розширення ЄС.

Повідомляється, що членство в Євросоюз зазвичай носить як тактичний, так і геополітичний характер. Це допомогло б зміцнити Україну, закріпивши її позиції на Заході перед можливим переобранням Дональда Трампа на пост президента США. Але ж цей скандальний політик гучно заявляв, що прагне припинити фінансування української армії.

"Україна є частиною геополітичної сфери Європи. Так само, як і Західні Балкани, Туреччина і Кавказ. Це піднімає ще одне питання - чи можна дозволити Україні перестрибнути через чергу, коли потреба в прийнятті Сербії, Албанії та Боснії ще більш невідкладна?", - пишуть журналісти.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін підтвердив, що, незважаючи на величезні втрати, міжнародну ізоляцію і проблеми в економіці, цілі Росії у війні проти України залишилися колишніми. Путін сподівається "пережити" колективний Захід, але він помиляється. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Також, Міністерство закордонних справ України вітає досягнення на саміті ЄС принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Крім іншого, сенат США голосуватиме за військову допомогу Україні і Ізраїлю вже наступного тижня. Переговори між демократами і республіканцями щодо зміни політики безпеки кордонів тривають. Про це заявив лідер Демократичної сенатської більшості Чак Шумер.

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Євросоюз війна Росії та України
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