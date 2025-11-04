Німеччина виділить ЗСУ додаткові мільярди євро: названо суму

Кошти будуть спрямовані на артилерію, дрони, броньовані машини та заміну двох систем Patriot.

Коротко:

Німеччина продовжує фінансово підтримувати Україну

Виділять ще 3 мільярди євро, крім 8,5 мільярдів

Додаткові кошти спрямують на зброю для ЗСУ

Уряд Німеччини планує збільшити фінансову допомогу Україні у 2026 році на близько три мільярди євро, крім запланованих 8,5 мільярдів євро.

"Ми будемо продовжувати надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно для захисту від агресивної війни Росії", - зазначило для Reuters одне з урядових джерел. відео дня

Міністри фінансів та оборони Німеччини виділять ще три млрд євро для України до остаточних коригувань бюджету на 2026 рік. За його словами, ці кошти будуть спрямовані на артилерію, дрони, броньовані машини та заміну двох систем Patriot.

Зазначається, що Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, адже вже надала близько 40 млрд євро з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. А у своєму бюджеті на 2026 рік Німеччина виділила Україні 8,5 млрд євро.

Водночас друге джерело в уряді повідомило журналістам, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ці плани, які, як очікується, будуть узгоджені.

Військова допомога - головні новини:

Як писав Главред раніше, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

Нагадаємо, Україна може отримати 150 бойових літаків "Гріпен". Перші літаки прибудуть до країни вже у 2026 році. Про це заявляв президент України Володимир Зеленський.

Крім того, підтримка ЗСУ з боку Заходу помітно зменшилася. Сполучені Штати Америки, які були найбільшим донором допомоги, не виділяли нічого з моменту інавгурації Дональда Трампа. Про це повідомляло швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

