Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС

Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей, сказала Урсула фон дер Ляєн.

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Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС офіційно розпочав переговори про членство України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у вівторок, 25 червня, Європейський Союз офіційно розпочав переговори щодо членства в ЄС України та Молдови.

"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже гарна новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів!" - зазначила дер Ляєн у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн додала, що народи України та Молдови продемонстрували "непохитну відданість" приєднанню до Євросоюзу.

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"Обидві країни розпочали масштабні реформи, проте на Україну та Молдову досі чекає суворий та вимогливий шлях", - заявила чиновниця.

Урсула фон дер Ляєн побажала Києву та Кишиневу вдалих переговорів про вступ.

Дивіться відео - Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС офіційно розпочав переговори про членство України:

Вступ України до ЄС

Європейський Союз ухвалив рішення про переговорні рамки про вступ для України та Молдови. Переговори розпочнуться 25 червня. Також анонсовано початок проведення міжурядових конференцій: о 15:30 - з Україною, о 18:00 - з Молдовою.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу.

Вступ України до Євросоюзу обійдеться у 186 млрд євро, написали журналісти The Times. Київ може інтегруватися в ЄС щонайменше 2030 року. Не виключено, що знадобиться ще більше часу.

Що за організація Євросоюз? Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

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