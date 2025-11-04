Росіяни вбили двох цивільних і собаку, які йшли під білим прапором

Коротко:
- Росіяни здійснили черговий воєнний злочин
- Окупанти FPV-дроном атакували двох беззбройний людей і собаку
- Росіяни навмисне вдарили по цивільних, відзнявши атаку для пропагандистських цілей
Росіяни 3 листопада атакували FPV-дроном двох беззбройних цивільних, які рухалися дорогою під білим прапором у селі Кругляківка Харківської області.
Внаслідок удару загинули двоє людей і собака. Про це повідомляє відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ
"На оприлюднених кадрах зафіксовано воєнний злочин армії рф: 03.11.2025 року у населеному пункті Кругляківка Харківської області війська рф здійснили удар безпілотником по цивільних мешканцях, які рухалися дорогою під білим прапором", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що російські окупанти навмисне вдарили по беззбройних цивільних, а потім самі відзняли атаку, щоб використати кадри у пропагандистських матеріалах і звинуватити Збройні сили України.
У бригаді зазначають, що поруч не було жодних військових об'єктів чи позицій.
"Цей злочин - чергове свідчення того, що для окупантів не існує понять честі, моралі чи права" - йдеться в повідомленні.
