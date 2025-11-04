Росіяни вбили двох цивільних і собаку, які йшли під білим прапором

Жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було.

Росіяни дроном вбили двох цивільних і собаку / Скриншот з відео: Відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ

Коротко:

Росіяни здійснили черговий воєнний злочин

Окупанти FPV-дроном атакували двох беззбройний людей і собаку

Росіяни навмисне вдарили по цивільних, відзнявши атаку для пропагандистських цілей

Росіяни 3 листопада атакували FPV-дроном двох беззбройних цивільних, які рухалися дорогою під білим прапором у селі Кругляківка Харківської області.

Внаслідок удару загинули двоє людей і собака. Про це повідомляє відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ

відео дня

"На оприлюднених кадрах зафіксовано воєнний злочин армії рф: 03.11.2025 року у населеному пункті Кругляківка Харківської області війська рф здійснили удар безпілотником по цивільних мешканцях, які рухалися дорогою під білим прапором", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що російські окупанти навмисне вдарили по беззбройних цивільних, а потім самі відзняли атаку, щоб використати кадри у пропагандистських матеріалах і звинуватити Збройні сили України.

У бригаді зазначають, що поруч не було жодних військових об'єктів чи позицій.

