У "Динамо" назріває рішення щодо тренера:Суркіс розставив крапки над "і"

Руслан Іваненко
4 листопада 2025, 19:47
У клубі визначили позицію щодо подальшої роботи тренерського штабу після невдалого старту сезону.
Ігор Суркіс прокоментував ситуацію навколо головного тренера "Динамо" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi

  • "Динамо" невдало стартувало у сезоні 2025/2026
  • У ЗМІ з’явилися чутки про відставку Шовковського
  • Суркіс заявив, що тренер має кредит довіри клубу

Київське "Динамо" невдало стартувало в сезоні 2025/2026. Серія з п’яти нічиїх у чемпіонаті та слабкі результати в єврокубках спричинили хвилю чуток у ЗМІ про можливе звільнення головного тренера Олександра Шовковського.

Однак президент "біло-синіх" Ігор Суркіс спростував ці розмови, заявивши, що повністю довіряє наставнику. Про це він сказав у коментарі клубній пресслужбі.

"Минулого року він виграв чемпіонат і його обожнювали. А сьогодні він поганий. Колишні великі футболісти, напівпʼянички, які вже не грають, дають інтерв’ю та розповідають, що тренера потрібно знімати або не знімати. Але вирішувати це не їм. Якщо буде потрібно, я сам прийму рішення. Я бачу, як Шовковський працює, він прогресує як тренер і набирається досвіду", – зазначив Суркіс.

"Питання про звільнення не стоїть"

Президент клубу підкреслив, що питання про звільнення Шовковського наразі не стоїть, адже він бачить потенціал тренера і його бажання розвиватися разом із командою.

"На сьогодні я впевнений у Шовковському і довіряю йому. Нехай пишуть, що хочуть. Скільки працювати Шовковському, вирішувати буду лише я. В мене до нього є довіра. Треба, щоб команда прогресувала. Якщо цього не буде, то, звісно, постане питання про зміну тренера. Але я переконаний, що Шовковський може прогресувати разом з командою. І ми готові йому всіляко сприяти в цьому", – резюмував президент "Динамо".

Підтримка тренерського штабу

За словами Суркіса, ситуація в клубі непроста, однак він відзначив професійність Шовковського й запевнив, що керівництво продовжить підтримувати тренерський штаб, незважаючи на нинішні результати.

"Можливо, ми не можемо сьогодні підсилити йому команду так, як хотілося би. Але він працює з тими, хто є. Якщо б ми захотіли зібрати команду з іноземців, навіть нігерійців, ми би це зробили. Але це зовсім інша історія", – додав президент.

"Я сам приймаю рішення щодо тренера"

Суркіс наголосив, що не реагуватиме на спекуляції у медіа, але готовий "жорстко відповідати на хамство і брехню".

"Нехай пишуть що хочуть – я сам прийматиму рішення щодо тренера. І в мене до нього є довіра", – підсумував Суркіс.

Як повідомляв Главред, у центральному матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги Шахтар здобув перемогу над Динамо з рахунком 3:1. Поєдинок відбувся у неділю, 2 листопада, у Львові. Через цю поразку кияни повторили свій клубний антирекорд у протистоянні з "гірниками".

Нагадаємо, що після переходу захисника збірної України Іллі Забарного в ПСЖ, де виступає росіянин Матвій Сафонов, паризький клуб може поповнити склад ще одним гравцем з російським паспортом.

Крім того, У першому очному матчі сезону 2025/2026 українські гранди зустрілися в 1/8 фіналу Кубка України. Динамо виявилося сильнішим, здобувши вольову перемогу з рахунком 2:1. Цей результат засмутив наставника "гірників" Арду Турана.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Сніг та морози накриють Україну: синоптик назвав дату різкого похолодання

14:18

Наступ РФ не зупиниться: названо напрямки, які стануть найгарячішими взимку

14:16

Близько 40 тисяч КАБів атакували Україну: росіяни раптово збільшили кількість ударів

