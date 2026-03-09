'Ощадбанк' екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

Головне:
- "Ощадбанк" призупинив роботу електронних сервісів
- Причина - підозра на DDoS-атаку
- Сервіси мають відновити роботу протягом години
У понеділок, 9 березня, "Ощадбанк" тимчасово призупинив роботу своїх електронних сервісів. Причиною такого кроку стали заходи безпеки через підозру на спробу DDoS-атаки. Про це банк повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.
За інформацією установи, близько 10:00 ранку спрацювали внутрішні протоколи кібербезпеки. Щоб уникнути ризиків для даних клієнтів та стабільності фінансових операцій, було ухвалено рішення про превентивне відключення серверів банку.
"Ощадбанк повідомляє про тимчасову зупинку електронних сервісів", - йдеться у повідомленні.
Наразі профільні фахівці установи проводять детальну технічну перевірку всіх систем. У банку запевняють, що ситуація під контролем.
"Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі. Перепрошуємо за незручності. Працюємо заради вашої безпеки", - запевнили в банку.
Банки в Україні - останні новини
Нагадаємо, необанк Revolut повідомив, що закриває рахунки українських клієнтів із 22 лютого 2026 року через місцеві регуляторні вимоги. У компанії зазначили, що сподіваються повернутися на український ринок у майбутньому.
Також клієнти "Ощадбанк" скаржаться, що не можуть скористатися "зимовою тисячею" та карткою єПідтримки. За словами однієї з клієнток, банк відхиляє платежі, зокрема за комунальні послуги, а звернення до техпідтримки та відділення не допомагають вирішити проблему.
Як повідомляв Главред, клієнтка державного "Ощадбанку" поскаржилася на затягнуте розблокування рахунку. За її словами, процедура, яка мала тривати 3-5 днів, затягнулася майже на два місяці.
Читайте також:
- Банки не працюватимуть: скільки готівки варто підготувати українцям на випадок блекауту
- "Це така схема банку?": клієнти ПриватБанку не можуть витратити гроші
- У ПриватБанку збій із "Національним кешбеком": що кажуть у банку
Про джерело: Ощадбанк
Ощадбанк (повна назва: Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", скорочена назва: АТ "Ощадбанк") — український комерційний банк, другий за розмірами активів та найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Перебуває в державній власності, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред