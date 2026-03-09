'Ощадбанк' екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

У банку повідомили про загрозу кібератаки.

https://glavred.net/ukraine/oshchadbank-ekstrenno-ostanovil-rabotu-kogda-zarabotayut-servisy-10747328.html Посилання скопійоване

"Ощадбанк" зупинив роботу онлайн-сервісів / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

"Ощадбанк" призупинив роботу електронних сервісів

Причина - підозра на DDoS-атаку

Сервіси мають відновити роботу протягом години

У понеділок, 9 березня, "Ощадбанк" тимчасово призупинив роботу своїх електронних сервісів. Причиною такого кроку стали заходи безпеки через підозру на спробу DDoS-атаки. Про це банк повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією установи, близько 10:00 ранку спрацювали внутрішні протоколи кібербезпеки. Щоб уникнути ризиків для даних клієнтів та стабільності фінансових операцій, було ухвалено рішення про превентивне відключення серверів банку.

відео дня

"Ощадбанк повідомляє про тимчасову зупинку електронних сервісів", - йдеться у повідомленні.

Наразі профільні фахівці установи проводять детальну технічну перевірку всіх систем. У банку запевняють, що ситуація під контролем.

"Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі. Перепрошуємо за незручності. Працюємо заради вашої безпеки", - запевнили в банку.

Банки в Україні - останні новини

Нагадаємо, необанк Revolut повідомив, що закриває рахунки українських клієнтів із 22 лютого 2026 року через місцеві регуляторні вимоги. У компанії зазначили, що сподіваються повернутися на український ринок у майбутньому.

Також клієнти "Ощадбанк" скаржаться, що не можуть скористатися "зимовою тисячею" та карткою єПідтримки. За словами однієї з клієнток, банк відхиляє платежі, зокрема за комунальні послуги, а звернення до техпідтримки та відділення не допомагають вирішити проблему.

Як повідомляв Главред, клієнтка державного "Ощадбанку" поскаржилася на затягнуте розблокування рахунку. За її словами, процедура, яка мала тривати 3-5 днів, затягнулася майже на два місяці.

Читайте також:

Про джерело: Ощадбанк Ощадбанк (повна назва: Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", скорочена назва: АТ "Ощадбанк") — український комерційний банк, другий за розмірами активів та найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Перебуває в державній власності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред