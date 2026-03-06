Захоплення інкасаторів Ощадбанку в Будапешті: в МЗС повідомили нові подробиці

Угорська сторона не надала жодних пояснень. Київ готує подальші кроки, зокрема на рівні Європейського Союзу.

Угорщина не пояснює затримання семи громадян України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Консулів не допустили до українців, затриманих у Будапешті

Угорська сторона не надала жодних пояснень

Київ готує подальші кроки

Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга заявив, що українських консулів досі не допустили до семи громадян України, які були "захоплені в заручники" в Будапешті.

Україна вимагає негайного звільнення громадян.

"Угорська сторона не надала жодних пояснень. Вимагаємо їхнього негайного звільнення та готуємо подальші дії, зокрема, на рівні ЄС", - заявив Сибіга.

Серед затриманих нібито є генерал української секретної служби

Тим часом Національне податково-митне управління Угорщини (NAV) зробило коротку заяву, повідомивши, що 5 березня у співпраці з Центром по боротьбі з тероризмом було затримано сімох громадян України, зокрема, колишнього генерала української секретної служби, і два броньованих автомобіля для перевезення готівки, пише HVG.

"Угорська податково-митна адміністрація також визнала, що планувала перевезти цінності з Австрії до України, використовуючи конфісковані автомобілі, але не пояснила, де і в якому контексті виникла підозра у відмиванні грошей у зв'язку з цією угодою", - йдеться у повідомленні.

При цьому видання наводить дані NAV, згідно з якими "тільки цього року через Угорщину в Україну було перевезено понад 900 мільйонів доларів США, 420 мільйонів євро і 146 кілограмів золотих злитків".

В NAV також зазначили, що розслідування проводиться відповідно до Кримінально-процесуального кодексу за сприяння Центру боротьби з тероризмом.

За організацію перевезення нібито відповідав колишній генерал української таємної служби.

Захоплення співробітників Ощадбанку в Будапешті - що відомо

Як писав Главред, в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України та викрала гроші та цінності.

Інцидент стався 5 березня 2026 року. Семеро українців є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти та цінності в рамках регулярних перевезень між державними банками.

В інкасаторських автомобілях було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Згідно з даними GPS-сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку знаходяться в центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини.

Де знаходяться співробітники Ощадбанку - поки невідомо.

Міністр закордонних справ Андрій Сібіга назвав інцидент "державним тероризмом і рекетом". За його словами, вже направлена офіційна нота з вимогою негайного звільнення громадян України.

У Національному банку України вимагають від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їхнього затримання, а також надання інформації про місцезнаходження інкасаторських авто та відповідного вантажу.

Українців закликають утриматись від поїздок в Угорщину

"У звʼязку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади", - йдеться у повідомленні МЗС України.

Українців просять за можливості пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію.

"Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні", - додали у відомстві.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Заяви Віктора Орбана на адресу України

Як писав Главред, Будапешт призупинить транзит життєво важливих для України поставок, поки Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба". Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Він також вкотре виступив проти євроінтеграції України.

"Ми не дамо українцям грошей, які вони успішно вимагають від інших країн ЄС, ми не будемо платити і не пустимо Україну в ЄС", - йдеться в заяві.

На його думку, вступ України до Європейського Союзу загрожує не лише угорським фермерам, а й національній економіці країни в цілому.

Раніше прем'єр Угорщини висунув Україні ультимативні вимоги, фактично вдавшись до енергетичного тиску.

Віктор Орбан також заявив про нібито підготовку Україною диверсій проти угорської енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим влада країни запроваджує обмеження поблизу українського кордону і посилює військову присутність біля енергетичних об'єктів.

Крім того, Орбан оприлюднив у соцмережі X відкритий лист президенту України Володимиру Зеленському. У ньому він заявив, що впродовж останніх чотирьох років український лідер нібито не сприймає позицію угорської влади та угорського суспільства щодо війни між Росією та Україною.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

