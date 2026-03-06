Викрадення українських інкасаторів в Угорщині: поліція почала розслідування

Українські правоохоронці встановлюють усі деталі події.

В Угорщині стверджують, що українських інкасаторів вже депортували / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/UA.National.Police

Основне:

Кримінальне провадження за фактом викрадення українців в Угорщині розпочате

Встановлення усіх обставин події в Будапешті триває

В Угорщині заявили, що депортували затриманих українців

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини.

Як заявили правоохоронці, відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

"Поліцейські Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, і здійснюють координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події. Тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Де зараз перебувають українці

За даними Index, національна податкова та митна адміністрація Угорщини напередодні повідомила, що 7 громадян України, яких затримали у Будапешті, вже вислали з території Угорщини.

Угорська митниця стверджує, що перевезенням грошей та золота нібито керував керував колишній генерал Служби безпеки України, його заступником був колишній майор Повітряних сил України. Також їхній роботі нібито допомагали особи з військовим досвідом.

Що відомо про затримання українців в Угорщині

Главред писав, що за інформацією українського МЗС у Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України - співробітників Ощадбанку - і викрали гроші та цінності.

Перевезення коштів і цінностей здійснювалося Ощадбанком в межах і на виконання міжнародної угоди з Райффазен Банк, Австрія. Вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезень і чинних європейських митних процедур. Обсяг цінностей, що знаходилися в викрадених автомобілях, склав 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота.

Позиція Угорщини щодо України - що відомо

Нещодавно Главред писав, що Віктор Орбан стверджує, нібито протягом останніх 4 років Зеленський не може прийняти позицію суверенної угорської влади та угорського народу щодо війни між країною-агресоркою Росією та Україною.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав причиною блокування нових санкцій проти РФ припинення транзиту Україною нафти через нафтопровід "Дружба".

Напередодні угорський прем'єр Орбан заявив, що планує домогтися відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод чи переговорів, а силою.

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

