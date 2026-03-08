'Військова мафія': МЗС відповіло на істерику Сійярто через викрадені гроші Ощадбанку

У МЗС України зазначили, що "на злодієві і шапка горить", коментуючи безглузді висловлювання глави МЗС Угорщини Петера Сійярто.

У МЗС жорстко відповіли главі МЗС Угорщини / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Головне:

Тихий прокоментував істеричні заяви Будапешта

У МЗС відповіли на безглузді висловлювання Сійярто

Представник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував істеричні заяви Будапешта про те, що викрадені угорською стороною гроші та дорогоцінні метали "Ощадбанку" нібито пов'язані з "військовою мафією".

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто знову безпідставно заявив, що гроші, які перевозили автомобілі Ощадбанку по угорській території, нібито можуть належати "українській військовій мафії".

Раніше Сійярто критично відреагував на недільну публікацію в соцмережі Х міністра закордонних справ України Андрія Сібіги, який закликав Угорщину повернути валюту і золоті злитки, вилучені з інкасаторських автомобілів Ощадбанку після їх затримання 5 березня.

"Не слід обурюватися, а потрібно нарешті відповісти на прості питання: чому українці перевозили в Угорщині 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою? На що вони їх витратили і в чиїх інтересах? Скільки з них було витрачено в Угорщині і в чиїх інтересах? Українці вже три дні не можуть відповісти на ці прості питання, тому все сильніше зростає підозра, що це можуть бути гроші української військової мафії", - написав він.

Відповідь МЗС України

"В Україні ми говоримо: "На злодієві і шапка горить". Це означає, що "нечиста совість сама себе видає". Саме так і є. Ми чекаємо повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні юридичні заходи. А також будемо вимагати справедливості і відповідальності", - підкреслив Тихий.

Захоплення співробітників і цінностей Ощадбанку в Угорщині - новини по темі

Як писав Главред, угорська влада захопила в заручники сімох громадян України і викрала гроші та цінності. Інцидент стався 5 березня 2026 року. Семеро українців є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною і перевозили кошти та цінності в рамках регулярних перевезень між державними банками. В інкасаторських автомобілях було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Нагадаємо, українців закликали утриматися від поїздок до Угорщини. "У зв'язку з викраденням семи громадян України та крадіжкою майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у зв'язку з неможливістю забезпечити їх безпеку на тлі дій угорських властей".

Раніше повідомлялося про те, що Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Про персону: Петер Сіярто Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

