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Британія надасть Україні сотні ЗРК і безпілотників з дальністю понад 200 км

Анна Ярославська
15 травня 2023, 10:21 оновлено 15 травня, 10:41
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Сьогодні Ріші Сунак підтвердить подальшу поставку Великою Британією сотень зенітно-ракетних комплексів і додаткових безпілотних авіаційних систем.
Ріші Сунак, Володимир Зеленський
Ріші Сунак і Володимир Зеленський 15 травня проводять зустріч у Лондоні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Велика Британія надасть Україні сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км. Про це заявили в уряді країни в понеділок, 15 травня, після того, як президент Володимир Зеленський прибув до Лондона для переговорів з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальшу поставку Великою Британією сотень зенітно-ракетних комплексів і додаткових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км", — йдеться в заяві уряду, передає Reuters.

Військова допомога буде доставлена в найближчі місяці, "оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню".

відео дня

Як повідомляв Главред, сьогодні український президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Лондоні. Це другий візит глави держави до Британії за час повномасштабної війни країни-агресора РФ проти України.

Ракети Storm Shadow для України

11 травня журналісти CNN з посиланням на свої джерела повідомили про передачу Україні від Великої Британії ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow. Україна гарантувала Королівству, що ракети не будуть використовуватися по території РФ.

Пізніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив, що Київ отримає ракети Storm Shadow.

Керівник військового відомства зазначив, що ЗСУ продемонстрували високий рівень спроможності в обороні та подібні озброєння допоможуть українським військам звільнити свої землі від російських окупантів.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро показав карту, на якій можна побачити, що ракетами Storm Shadow можна вражати об'єкти в окупованому Криму, в тилу окупантів в Україні, на території РФ і підконтрольній Москві Білорусі. На думку Массаро, ракети допоможуть досягти перемоги на фронті.

Дивіться відео, в якому військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів, як ЗСУ знищать Чорноморський флот РФ ракетами Storm Shadow:

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