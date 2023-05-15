Росія зібрала 152 тис. військ у Запорізькій та Херсонській областях і готується до "оборони" - ГУР

Україна не фіксує відведення бойових підрозділів окупантів країни-агресора РФ у захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей, сказав Андрій Черняк.

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Окупанти Росії наступати вже не можуть і намагатимуться відбивати наступ ЗСУ - ГУР / Колаж 10 ОГШБр Едельвейс, Міноборони РФ

Держава-окупант Росія зібрала у захоплених районах Херсонщини та Запорізької областей близько 125 тисяч військ. Відведення бойових підрозділів в цих регіонах не фіксується. Загарбники зміцнюються і готуються до "оборони". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що в окупованих районах Запорізької та Херсонської областей спостерігається евакуація та вивезення речей, проте відведення військових підрозділів РФ немає.

"Ми не фіксуємо зараз жодного відведення військ ані в Запорізькій, ані в Херсонській областях. Так, є певний рух - щось вони вивозять, когось евакуюють, щось намагаються вкрасти, але реального відведення бойових підрозділів ми не бачимо. Наприклад, Енергодар - вони звідти не йдуть, але звідти вивозять все, що можуть вкрасти, вивезти і забрати: автомобілі, обладнання з лікарень. Вони чітко усвідомлюють, що там будуть бойові дії", - пояснив ситуацію Черняк.

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За його словами, в захопленій частині Запорізької області російські війська готуються "оборонятися". Ворог посилює там свої укріплення і будує нові редути. Наступати росіяни навряд чи збираються.

"Противник розуміє, що сил для якихось активних наступальних дій у них вже зовсім не залишилося. Єдине завдання, яке перед ними стоїть, - це утримання тих позицій, які у них зараз є. Про якийсь подальший наступ мови вже зовсім не йде", - вважає Черняк.

Аналогічна ситуація і на лівобережжі Херсонщини.

"На окупованій частині Херсона ми спостерігаємо такі ж процеси. Особовий склад там залишається. Вони будуть оборонятися, вони будують там оборонні споруди", - уточнив представник ГУР МО.

Андрій Черняк підкреслив, що в окупованих районах Запоріжчини та Херсонщини зосереджено близько 152 тисяч російських загарбників.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна наразі не готова почати контрнаступ ЗСУ. Очікується надходження потрібних озброєнь від Заходу. За його словами, як тільки війська будуть готові, почнеться контрнаступальна операція.

Аналітики українського військового порталу Defense Express вважають, що Україна веде підготовку до масштабного контрнаступу. На їхню думку, ЗСУ можуть провести не одну, а декілька контрнаступальних військових операцій. Країни-союзники на Заході працюють для посилення наступального потенціалу української армії.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов вважає, що контрнаступ ЗСУ призведе до паніки в лавах окупантів РФ. За його прогнозом, вже в поточному або наступному місяці може статися крах російських військ.

Дивіться відео, в якому Кочетков зробив прогноз про напрямок, з якого може початися контрнаступ ЗСУ

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