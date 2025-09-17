"Варіантів багато": проти яких ще держав Росія може розпочати війну

Те, на які саме держави може здійснити наступний напад Росія, залежатиме від планів Путіна щодо масштабів такої війни.

https://glavred.net/world/variantov-mnogo-protiv-kakih-eshche-gosudarstv-rossiya-mozhet-nachat-voynu-10698686.html Посилання скопійоване

Експерт сказав, проти яких ще держав Росія може розпочати війну/ колаж: Главред, фото: Kremlin.ru, скрін

Основні тези Жирохова:

Те, на які держави ще може напасти РФ, залежатиме від планів Путіна щодо масштабів такої війни

Є кілька варіантів, на які держави може напасти Росія

Є низка країн, на які може здійснити наступний напад країна-агресорка Росія. Те, яка саме країна може опинитися у такій ситуації, залежатиме від того, на які масштаби нової війни орієнтується російський диктатор Володимир Путін.

Зокрема, якщо РФ плануватиме нову повномасштабну війну, то російські окупанти можуть напасти на Фінляндію. Таку думку висловив історик, військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов в інтерв'ю Главреду.

відео дня

"Все залежить від того, які будуть плани у Путіна щодо масштабів такої війни. Якщо Росія ухвалить рішення щодо повномасштабної війни, така агресії можлива проти Фінляндії. Велика протяжність кордону дозволить влаштувати Зимову війну 2.0. Якщо йтиметься про локальний конфлікт, росіяни здатні його влаштувати проти країн Балтії за сценарієм гібридної війни проти України 2014 року", – зазначив Жирохов.

У випадку війни з Польщею росіяни можуть перекинути до Калінінграда, наприклад, оперативно-тактичні комплекси Іскандер, каже експерт.

"Врешті-решт, залишається і варіант з Сувальским коридором, у разі захоплення якого буде поставлена крапка у комунікації між балтійськими країнами і Європою. Польща у такому випадку потрапить в дуже неприємну ситуацію. Загалом варіантів дуже багато. Але наразі я би не став говорити про певну конкретику", – підсумував він.

Чи може РФ почати нову війну – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, експерт назвав наступну ціль РФ для атаки. За словами Ступака, Захід зараз – як Діснейленд: де все добре, горять лампочки і є попкорн. Однак все це до пори до часу.

Також раніше було названо приховану ціль військових навчань РФ. Шарп говорить, що Альянс значно сильніший за Росію і також має ядерну зброю.

Нагадаємо, в Польщі з'ясували, що атака РФ була спланованою. Віцепрем’єр Кшиштоф Гавковскі заявив, що Росія навмисно напала на Польщу.

Читайте також:

Про персону: Михайло Жирохов Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред