'У нас є докази': в Польщі з'ясували, що атака РФ була спланованою

Віцепрем’єр Кшиштоф Гавковскі заявив, що Росія навмисно напала на Польщу.

Польща має всі докази, що РФ навмисно її атакувала / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/donaldtusk

Коротко:

Атака дронів 10 вересня була спланованою Росією

Відповідальна за атаку по Польщі лише Росія

Спроби пов’язати Україну з інцидентом є безпідставними

Польща має всі докази того, що атака російських безпілотників в ніч на 10 вересня на територію країни була спланованою провокацією. Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковскі, пише пресслужба відомства.

"Росія навмисно напала на Польщу - у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією", - сказав Гавковскі.

За словами віце-прем’єра, будь-яке заперечення цього факту або відхилення від наявних доказів лише посилює російський наратив.

"Кожне слово, яке підриває той факт, що ми мали справу з навмисним нападом, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни", - наголоси він.

Чи причетна Україна

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи нічну атаки безпілотників, підтвердив, що відповідальною за інцидент є Росія. За його словами, усі маніпуляції або дезінформація, які намагаються натякнути на причетність України, є безпідставними.

Туск підкреслив, що Польща завжди діяла обережно, терпляче та розумно у відповідь на різного роду провокації. Як член Північноатлантичного альянсу, країна усвідомлює свою відповідальність за збереження миру, тому реакція була стриманою й адекватною.

"Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які натякають, що за атакою стоїть Україна. Відповідальність лежить на Росії... Ми дедалі точніше ідентифікуємо тих, хто - чи з політичних мотивів, чи з дурості, чи через те, що вони зрадники - прислуговує російській пропаганді та дезінформації", - додав Туск.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Для чого РФ атакувала Польщу

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що російська атака безпілотників по Польщі, ймовірно, мала на меті перевірити реакцію Заходу. За його словами, інцидент може посилити внутрішнє напруження в польській владі, де вже існують конфлікти між президентом, його політичними силами та прем’єр-міністром.

"Якщо замість об'єднання та відкладання політичних суперечок вони почнуть звинувачувати один одного, російські стратеги можуть поставити собі "плюсик" за досягнення ще однієї мети - внутрішнього ослаблення Польщі", - наголосив Мельник.

Другим важливим аспектом події є реакція НАТО. Кремль уважно стежить за позицією Вашингтона та інших союзників.

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня російські безпілотники атакували Польщу. За даними Der Spiegel, головною ціллю став логістичний центр НАТО у Жешуві, який забезпечує західні поставки озброєння для України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Дональду Трампу слід зрозуміти марність спроб домовитися з Путіним, адже Росія не планує завершувати війну проти України. Він підкреслив, що удари дронів торкнулися й НАТО, і лише рішучі дії змусять Путіна усвідомити безперспективність своїх планів.

Президент США Дональд Трамп допустив, що порушення повітряного простору Польщі могло бути помилкою, водночас зазначивши, що він незадоволений "нічим, що пов’язано з цією ситуацією".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва спростував слова Трампа про можливу "помилку" російських дронів над Польщею. У ніч атаки зафіксували 19 дронів над Польщею та понад 400 дронів і кілька десятків ракет над Україною.

Про персону: Дональд Туск До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

