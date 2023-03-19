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У РФ закотили істерику через заяву ФРН про готовність арештувати Путіна і пригрозили танками

19 березня 2023, 16:00
Згідно з заявами кремлівських пропагандистів, якщо Путін захоче відвідати Німеччину, то першою на її територію ступить нога російського окупанта.
У РФ закотили істерику через заяву ФРН про готовність арештувати Путіна і пригрозили танками
У РФ закотили істерику через заяву ФРН про готовність арештувати Путіна / Вікіпедія, скріншот YouTube

У країні-агресорці Росії влаштували істерику після заяви міністра юстиції Німеччини Марка Бушманна щодо наміру заарештувати кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Як пише Оbozrevatel, громадяни РФ у звичній собі манері пригрозили Німеччині військовим вторгненням. При цьому російські пропагандисти видали, що "Росія набирає обертів", ймовірно, говорячи про зростаючі втрати путінської армії.

Так, згідно з заявами кремлівських пропагандистів, якщо Путін захоче відвідати Німеччину, то першою на її територію ступить нога російського окупанта. При цьому російська сторона не змогла запропонувати жодних дійсних аргументів на захист свого лідера, крім зневажливих висловлювань та загроз в адресу німців.

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У РФ закотили істерику через заяву ФРН про готовність арештувати Путіна і пригрозили танками
Пропагандисти РФ пригрозили Німеччині війною / Скріншот

Ба більше, глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін наказав провести правову оцінку заяв міністра юстиції Німеччини, що викликала бурхливу реакцію в Росії. Також він заявив, що вимога Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна є "незаконною". Російський уряд не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

У РФ закотили істерику через заяву ФРН про готовність арештувати Путіна і пригрозили танками
У РФ відреагували на наміри ФРН заарештувати Путіна / Скріншот

Після абсурдної заяви Бастрикіна громадяни РФ висловили своє невдоволення та закликали до арешту міністра юстиції Німеччини. Крім того, росіяни повторили риторику Кремля щодо ядерної зброї, застерігаючи, що "жарти з країною, що має ядерну зброю, можуть закінчитися дуже погано". Також росіяни, наслідуючи своїх пропагандистів, почали погрожувати Німеччині використанням танків.

У РФ закотили істерику через заяву ФРН про готовність арештувати Путіна і пригрозили танками
Росіяни влаштували істерику через наміри ФРН заарештувати Путіна / Скріншот

Нагадаємо, нещодавно міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Федеративна Республіка Німеччина буде зобов'язана затримати російського диктатора Володимира Путіна на своїй території в рамках виконання ордера на арешт, який на нього виписали в Міжнародному кримінальному суді в місті Гаага (Нідерланди).

"Я очікую, що Міжнародний кримінальний суд скоро зв'яжеться з Інтерполом, а також з державами-учасницями і попросить їх про виконання вимоги. Потім Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, коли він в'їде на німецьку територію і передасть його МКС", - розповів чиновник.

Як повідомляв Главред, 17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС і назвав його історичним. "Глава держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у військовому злочині. У депортації українських дітей-незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - зазначив президент України.

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