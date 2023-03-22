Чи буде Путін заарештований в Таджикистані: адвокат пояснив ситуацію

Чи поїде тепер директор країни-агресора РФ Володимир Путін в Таджикистан-велике питання, вважає російський адвокат і правозахисник Микола Полозов.

Заарештовувати Путіна чи ні кожна держава може вирішувати самостійно - Полозов / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі не є обов'язковим для його реалізації в рамках національних юрисдикцій. Римський статут ратифікований в Таджикистані, проте не факт, що глава країни-окупанта РФ Володимир Путін туди поїде. Як показав досвід президента Судан Омара аль-Башира, якого не заарештували в ПАР, показує, Путіна можуть і не затримати в Таджикистані. Все залежатиме від рішення місцевої влади. Про це заявив російський адвокат, правозахисник Микола Полозов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Путіна, ймовірно, могли б заарештувати в Таджикистані. Але от чи поїде він туди, і чи вистачить політичної волі у Душанбе піти на реалізацію такого сценарію – невідомо.

"Що стосується країн ОДКБ і СНД, то, наскільки мені відомо, Римський статут ратифікований в Таджикистані. Чи поїде туди Путін (а в минулому році він туди їздив) – це велике питання. Ще одне питання - навіть якщо він поїде, то чи вистачить політичної волі у керівництва цих країн провести арешт і затримання", - зазначив Полозов.

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За його словами, випадок з президентом Судан Омаром аль-Баширом, якого не заарештували під час візиту в ПАР, показав, що арешт підозрюваного МКС у злочині в країні, де прийнято Римський статут, зовсім не обов'язковий.

"Один з підозрюваних у скоєнні військових злочинів, по-моєму той же президент Судану, коли приїхав до ПАР, незважаючи на те, що був під ордером, не був там заарештований. Влада його відпустила, тим самим створивши певний прецедент", - нагадав Полозов.

Також правозахисник додав, що рішення щодо того, чи виконувати рішення МКС, може виконуватися державою виходячи зі своїх ризиків.

"Тому говорити про те, що рішення МКС обов'язково для національних юрисдикцій, не можна. Тобто в нарикінцевому рахунку остаточне рішення про те, чипроводити затримання, ухвалює влада конкретної юрисдикції, з урахуванням політичних, економічних та інших ризиків", - підкреслив Микола Полозов.

Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Друга Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду в Гаазі видала ордер на арешт президента країни-агресора Росії Володимира Путіна. Главу Кремля підозрюють у скоєнні злочинів, пов'язаних з незаконною депортацією дітей з України в РФ.

Генеральний прокурор Андрій Костін сказав, що у Путіна тепер є офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Путіна можуть заарештувати за межами Росії в 123 державах, де прийнятий Римський статут.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан сказав, що Путін буде передбачуваним злочинцем до кінця свого життя. На думку Хана, Путін навряд чи дійсно буде засуджений.

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Реакція світу на ордер для Путіна: