Медведєв порівняв з туалетним папером міжнародний ордер на арешт Путіна

Ордер на арешт російського диктатора був виданий Міжнародним кримінальним судом в Гаазі.

Медведєв порівняв з туалетним папером ордер на арешт Путіна / колаж фото скріншот з відео

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вже відреагував на це. Пост він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Медведєв порівняв ордер з туалетним папером, додавши відповідний смайлик.

"Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Немає необхідності пояснювати, де використовувати цей папір", – написав Медведєв.

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Медведєв порівняв з туалетним папером ордер на арешт Путіна / скріншот

Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС і назвав його історичним.

"Глава держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей - незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - зазначив президент України.

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