В Україну направили нові системи ЗРК Patriot: у ФРН зробили важливу заяву

Норвегія погодилася взяти на себе половину витрат постачання систем Patriot для України.

Україні передадуть нові системи Patriot

Головне:

Німеччина зараз доставляє в Україну дві повні системи Patriot

Норвегія взяла на себе половину витрат на ці дві системи Patriot

Про постачання в Україну нових пускових установок ППО до ЗРК Patriot повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Про це він розповів під час співголовування на 30 засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") разом із британським колегою Джоном Гілі.

"Окрім постійних поставок систем озброєння та боєприпасів, Німеччина зараз доставляє в Україну дві повні системи Patriot. Перші пускові установки вже передані Україні", - сказав німецький політик.

Глава відомства подякував Норвегії за те, що вони погодилися взяти на себе половину витрат на ці дві системи Patriot для України.

Окремо Пісторіус зазначив, що Росія досі не виявляє серйозних намірів припинити війну проти України.

"Навпаки. Незважаючи на заклик президента Трампа приєднатися до прямих мирних переговорів, Росія продовжує, навіть інтенсифікує, свої повітряні удари по українських містах, (...) Путін виграє час, який йому потрібен, оскільки його сухопутні війська майже не можуть просунутися вперед через потужну оборону України", - завив він.

Міністр оборони закликав союзників продовжувати і посилювати зусилля з підтримки України, перш за все, ще більше зміцнюючи її протиповітряну оборону.

Передача Україні ЗРК Patriot

1 серпня Міноборони Німеччини повідомило, що на першому етапі надасть Україні додаткові пускові установки Patriot у стислі строки; далі протягом найближчих двох-трьох місяців Берлін передасть ще частину систем, щоб посилити протиповітряну оборону України додатковими батареями Patriot.

З Міністерством оборони США домовлено, що Німеччина в обмін на це першою отримає новітні системи Patriot, вироблені в прискореному режимі. Фінансування здійснюватиме Німеччина.

Що відомо про засідання контактної групи "Рамштайн"

30 засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у гібридному форматі стартувало у вівторок увечері. У Лондоні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом із німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте і міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", також заплановано низку перемовин з урядовцями країн-партнерів та приватними виробниками.

Україні загрожує дефіцит ракет: ППО під загрозою

Україна може зіткнутися з нестачею засобів ППО, попереджає Financial Times. Загроза особливо велика в разі, якщо Росія продовжить нарощувати інтенсивність ракетних і безпілотних атак або збереже їх на поточному високому рівні - в цьому випадку підрозділи української протиповітряної оборони можуть відчути гострий дефіцит ресурсів.

Побоювання посилюються на тлі уповільнення поставок озброєнь зі США. Зокрема, йдеться про ракети, які купують безпосередньо у виробників у рамках окремої програми - Ініціатива сприяння безпеці України. Ці поставки здійснюються нерівномірно, партіями, що створює перерви в постачанні та підвищує ризики в умовах ескалації.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

