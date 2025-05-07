Гаубиці та ракети для IRIS-T: Німеччина передала Україні пакет військової допомоги

Ви дізнаєтеся:
- Що увійшло до нового пакету допомоги Україні
- Перелік виділеної допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T. Про це йдеться в оновленому переліку наданої зброї, який опубліковано на сайті німецького уряду.
Так, українські захисники отримають ще 66 броньованих транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP), 4 машини кінетичного захисту та 3 колісні гаубиці Zuzana-2.
До переліку виділеної допомоги також увійшли:
- неназвана кількість боєприпасів для танків Leopard-2;
- близько 40 тисяч снарядів для САУ Gepard;
- 27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- 1 тисяча артилерійських боєприпасів калібру 122 мм;
- 70 розвідувальних БПЛА VECTOR і запчастини до них;
- 150 БПЛА HF-1;
- 20 наземних безпілотників;
- 6 броньованих машин для евакуації Bergepanzer-2 і запчастини до них;
- 4 машини розмінування WISENT-1 і запчастини до них;
- 2 плуги для розмінування;
- 41 наземна радіолокаційна станція спостереження;
- 917 протитанкових гармат RGW 90;
- штурмові гвинтівки G3;
- 800 штурмових гвинтівок MK 556.
Крім того, Німеччина передала Україні медичні джгути, спальні мішки, лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби для прикордонників і водолазні скутери.
Військова допомога Україні - останні новини
Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів.
Раніше Велика Британія і Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.
Франція оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.
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