Гаубиці та ракети для IRIS-T: Німеччина передала Україні пакет військової допомоги

Зокрема, до переліку увійшли майже 40 тисяч снарядів для САУ Gepard і 150 БПЛА HF-1.

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Німеччина передала Україні пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Що увійшло до нового пакету допомоги Україні

Перелік виділеної допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T. Про це йдеться в оновленому переліку наданої зброї, який опубліковано на сайті німецького уряду.

Так, українські захисники отримають ще 66 броньованих транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP), 4 машини кінетичного захисту та 3 колісні гаубиці Zuzana-2.

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До переліку виділеної допомоги також увійшли:

неназвана кількість боєприпасів для танків Leopard-2;

близько 40 тисяч снарядів для САУ Gepard;

27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

1 тисяча артилерійських боєприпасів калібру 122 мм;

70 розвідувальних БПЛА VECTOR і запчастини до них;

150 БПЛА HF-1;

20 наземних безпілотників;

6 броньованих машин для евакуації Bergepanzer-2 і запчастини до них;

4 машини розмінування WISENT-1 і запчастини до них;

2 плуги для розмінування;

41 наземна радіолокаційна станція спостереження;

917 протитанкових гармат RGW 90;

штурмові гвинтівки G3;

800 штурмових гвинтівок MK 556.

Крім того, Німеччина передала Україні медичні джгути, спальні мішки, лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби для прикордонників і водолазні скутери.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів.

Раніше Велика Британія і Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.

Франція оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

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