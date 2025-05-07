"Я не радий": Трамп заявив, що настав час "ухвалювати рішення" щодо війни в Україні

Трамп проголосив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні.

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Трамп зробив заяву щодо війни в Україні / колаж: Главред, фото: скріншот

Що сказав Дональд Трамп:

Ми наближаємося до точки, коли треба ухвалювати певні рішення

Перемога в 1945 році була досягнута в основному завдяки США

Настав час "приймати рішення" щодо війни в Україні. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп під час церемонії приведення до присяги посла США в Китаї Девіда Пердью.

Під час спілкування президента США з пресою Трампа запитали про слова Венса про те, що Росія вимагає занадто багато, коли йдеться про завершення війни в Україні. Трамп зазначив, що "така ймовірність є", адже Венс "може дещо знати", чого не знає він сам.

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"Я займався цим і деякими іншими справами. Але ми наближаємося до точки, коли треба ухвалювати певні рішення. Мені це не подобається", - додав американський лідер.

Він також заявив, що проголошує 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні. Раніше у США його не відзначали, і, на думку Трампа, Штати теж мають це робити з огляду на роль країни в перемозі.

"Я радий повідомити, що я щойно підписав прокламацію, яка офіційно проголошує завтрашній день Днем Перемоги у Другій світовій війні. Ми відзначатимемо 80-річчя перемоги Америки в цій війні. По всій земній кулі наші союзники святкують цього тижня і тільки у нас досі не було гідного свята. Хоча та Перемога була досягнута в основному завдяки нам. Подобається вам це чи ні. Ми вступили в ту війну і перемогли в ній. Нам неабияк допомогли в цьому інші прекрасні народи, наші союзники. Але думаю, ні в кого не повернеться язик заперечувати той факт, що ми були домінуючою силою в тій війні", - підкреслив Трамп.

Крім того, американський президент анонсував заснування ще одного святкового дня - на честь перемоги в Першій світовій війні.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитися недосяжним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть". При цьому Трамп все ж вірить, що угода про мир може бути "досить близькою".

Віце-президент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської зустрічі лідерів у США заявив, що Вашингтон прагне ініціювати діалог між Україною і Росією. За його словами, США ведуть переговори з обома сторонами, щоб з'ясувати їхні позиції щодо можливого завершення війни, зокрема зрозуміти вимоги Росії.

Раніше повідомлялося, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Прессекретарка Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не виконуватимуть роль посередника між Україною та Росією.

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