Не про чесність: Марина Боржемська розповіла про матір Узєлкова

Марина Боржемська розповіла про конфлікт із колишньою свекрухою / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

Українська відома фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла про стосунки зі своєю колишньою свекрухою, матір'ю її ексчоловіка В'ячеслава Узелкова, який помер від ускладнень хвороби.

Про стосунки з жінкою Боржемська розповіла в інтерв'ю виданню Обоз.ua. За словами зіркової тренерки, вона не сварилася з матір'ю Узєлкова.

"Я поважаю маму Слави і завжди ставилася до неї з великою повагою. У нас весь час були хороші стосунки. Ми постійно були на зв'язку, я підтримувала її, приводила до неї онуків", - розповідає вона.

Марина Боржемська дала інтерв'ю/ фото: instagram.com, Марина Боржемська

За словами Марини, вона розуміє, що після втрати сина вона переживала дуже важкий період, і ставиться до цього з розумінням. "Я людина ненав'язлива: якщо про щось просять - допоможу, зателефоную, поцікавлюся, чи потрібна моя підтримка. Чесно кажучи, мені не хочеться знову порушувати цю тему...", - ділиться Марина.

Марина Боржемська розповіла про свекруху / фото: instagram.com, Марина Боржемська

Ведуча також додає, що з усього цього вона зробила для себе висновок: не варто обговорювати подібні речі без присутності тієї людини, про яку йдеться. "Коли не можеш почути і відповісти - це не про чесність", - гідно відповіла вона.

Про персону: Марина Боржемська Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проекті "Зважені та щасливі".

У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.

Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.

