Зеленський анонсував важливі оборонні пакети для України

Про що говорить Зеленський:
- Зеленський анонсував нові пакети військової допомоги
- Партнери обіцяють інвестувати у виробництво української зброї
Україна отримає нові пакети військової допомоги від партнерів. Це станеться найближчим часом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції після саміту "Бухарестської дев'ятки" у Вільнюсі.
Також партнери обіцяють інвестувати у виробництво української зброї, зокрема дронів.
"Усі наші спільні інвестиції у виробництво дронів, увесь наш спільний досвід на полі бою, усе, що ми робимо разом із нашими партнерами - усе це підсилює Європу. Сьогодні ми погодилися з нашими партнерами щодо кількох спільних рішень, які посилять нашу безпеку навіть більше. Дякую кожному за готовність допомогти. Будуть нові оборонні пакети, нові інвестиції у виробництво української зброї, особливо дронів, - зазначив президент.
Переговори в Стамбулі 2 червня - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Зеленський назвав умови України на переговорах з РФ у Стамбулі. Володимир Зеленський назвав основні деталі позиції України на майбутніх переговорах з російською делегацією в Стамбулі.
Також раніше Зеленський висловився про переговори в Стамбулі. Зеленський підкреслив, що завжди потрібно вірити в якісь рішення.
Раніше колишній російський дипломат Бондарєв розкрив реальний план РФ і зазначив, що переговори в Стамбулі не приведуть до миру. За його словами, Путін вважає, що в нього на руках усі козирі.
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