Потужне похолодання налетить на Україну: коли регіони накриє морозна зима

Погода в Україні 19 грудня буде сухою, але туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. На Лівобережжі, у західних та Житомирській областях буде туман з видимістю 200-500 м.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 19 грудня в Україні буде сухо. Водночас очікується туман.
Вдень температура повітря опуститься до -2...+3 градусів. На території південних та західних областей буде тепліше - 3-8 градусів тепла.
У більшості областей 25-26 грудня очікується сильне похолодання. Вночі температура повітря може опуститись до -12 градусів.
Погода 19 грудня
В Україні 19 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. На Лівобережжі, у західних та Житомирській областях буде туман. Вітер буде змінних напрямків.
"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень в західних та південних областях 3-8° тепла); в Криму вночі 2-7° тепла, а в денні години 7-12°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -1
За даними meteoprog, 19 грудня в Україні буде прохолодною. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до 5-10 градусів тепла. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -1...+3 градусів тепла.
Погода 19 грудня у Києві
У Києві 19 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але буде туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Як писав Главред, у четвер, 18 грудня, у більшості областей України опадів не прогнозувалося. Лише на Закарпатті можливий невеликий дощ, а в Карпатах дощ із мокрим снігом.
Нагадаємо, Східна Європа та Україна у ці дні перебуватимуть під впливом антициклонів. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що очікуються незначні коливання температури, слабкий вітер та локальні опади.
Нещодавно синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде зима в Україні. За її словами, цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси. Однак, вона попередила, що навіть у відносно м’який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".
