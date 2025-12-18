Потужне похолодання налетить на Україну: коли регіони накриє морозна зима

Синоптики оголосили штормове попередження на 19 грудня - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 19 грудня

Коли температура повітря опуститься до -12 градусів

Де буде туман

Погода в Україні 19 грудня буде сухою, але туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. На Лівобережжі, у західних та Житомирській областях буде туман з видимістю 200-500 м.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 19 грудня в Україні буде сухо. Водночас очікується туман.

Вдень температура повітря опуститься до -2...+3 градусів. На території південних та західних областей буде тепліше - 3-8 градусів тепла.

У більшості областей 25-26 грудня очікується сильне похолодання. Вночі температура повітря може опуститись до -12 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 19 грудня

В Україні 19 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. На Лівобережжі, у західних та Житомирській областях буде туман. Вітер буде змінних напрямків.

"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень в західних та південних областях 3-8° тепла); в Криму вночі 2-7° тепла, а в денні години 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 19 грудня в Україні буде прохолодною. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до 5-10 градусів тепла. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -1...+3 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / фото: meteoprog

Погода 19 грудня у Києві

У Києві 19 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але буде туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на19 грудня / фото: meteoprog

Як писав Главред, у четвер, 18 грудня, у більшості областей України опадів не прогнозувалося. Лише на Закарпатті можливий невеликий дощ, а в Карпатах дощ із мокрим снігом.

Нагадаємо, Східна Європа та Україна у ці дні перебуватимуть під впливом антициклонів. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що очікуються незначні коливання температури, слабкий вітер та локальні опади.

Нещодавно синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде зима в Україні. За її словами, цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси. Однак, вона попередила, що навіть у відносно м’який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

