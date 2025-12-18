Рус
Як зміниться курс валют перед святами: на ринку назріває несподіваний поворот

Руслан Іваненко
18 грудня 2025, 20:40
Експерт розповів, як бонуси та премії впливають на зростання попиту на долар і євро у грудні.
Чому цьогоріч ситуація на валютному ринку відрізняється стабільною інфляцією / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Попит на валюту перед святами перевищить пропозицію на 10–15%
  • Торік перевищення доходило до 30–40%, тиск на курс був більший
  • Ажіотаж на ринку цьогоріч суттєво менший, курс стабільний

Напередодні новорічних свят валютний ринок України зазвичай відчуває сезонні коливання. Важливою залишається рівновага між покупцями та продавцями валюти.

Як розповів УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, щорічні гривневі виплати — бонуси та премії — традиційно збільшують попит на валюту на готівковому ринку. Водночас частина громадян може продавати валюту для святкових витрат.

"В принципі така тенденція щороку за одним виключенням: не завжди кількість продавців дорівнює кількості покупців. Загалом, очікується, що попит перевищуватиме пропозицію приблизно на 10–15%, а це цілком контрольований рівень. Для порівняння, торік на цю пору перевищення доходило до 30–40%, створюючи додатковий тиск на курси", — зазначив Лєсовий.

Особливості ситуації цьогоріч

Експерт підкреслив, що цьогоріч ситуація відрізняється через стабільну інфляцію та контрольований попит на валюту.

"По-перше, ажіотаж на валютному ринку суттєво менший: інфляція стабільна, і Нацбанк поки не бачить потреби змінювати свої прогнози. За підсумками року очікується, що інфляція не перевищить 10%. По-друге, загальна курсова ситуація від листопада до кінця грудня залишається стабільною з незначним контрольованим зростанням основних валют", — пояснив банкір.

Він додав, що Нацбанк продовжить стримувати надлишковий попит валютними інтервенціями, що дозволить уникнути різких коливань курсу.

"Таким чином, попри всі зовнішні чинники, що 'подразнюють' ринок, збережеться відносна рівновага. Курсові коливання будуть незначними, а різниця між купівлею і продажем на міжбанку мінімальною. НБУ і надалі зможе стримувати зростання попиту, перекриваючи його надлишок валютними інтервенціями. Відтак регулятор убезпечить ринок від небажаних стрімких курсових змін", — підсумував Лєсовий.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Прогноз основних показників валютного ринку

  • За прогнозом експерта, основні показники валютного ринку з 22 по 28 грудня будуть такими:
  • коридори валютних змін: 42,2–42,7 грн/дол. та 48–49,75 грн/євро (міжбанк); 42,3–42,8 грн/дол. та 48–49,75 грн/євро (готівковий ринок);
  • щоденні курсові коливання: міжбанк – до 0,05–0,15 грн, банки – до 0,1–0,2 грн, обмінні пункти – до 0,3 грн;
  • середня різниця між курсами міжбанку і готівки: 0,1–0,15 грн;
  • тижневі відхилення курсів очікуються в межах 1–1,5% від початкового понеділкового рівня.

Чи підніметься євро вище 50 грн - прогноз економіста

За словами доктора економічних наук Олексія Плотнікова, з початку грудня курс долара коливається в межах 42,05–42,34 грн і, ймовірно, залишатиметься стабільним до кінця року.

"До 21 грудня можливі незначні коливання долара, після чого його вартість може зрости до 42,50 грн. Що стосується євро, під час різдвяно-новорічних свят у ЄС різких змін не очікується, і курс буде в межах 49,20–49,70 грн", — зазначив Плотніков.

Він додав, що держава не планує стримувати девальвацію, а в бюджеті на 2026 рік закладено середній курс долара на рівні 45,70 грн. Це, за його словами, дозволяє фінансовій системі адаптуватися до майбутніх макроекономічних змін без панічних коливань.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 19 грудня. Американський долар не змінився у ціні, порівняно з попереднім показником. Про це йдеться на сайті регулятора.

Нагадаємо, що 18 грудня, Національний банк України трохи підняв курс долара США та польського злотого. Водночас євро незначно подешевшав.

Крім цього, в Україні очікується підвищений попит на валюту, що може трохи підняти курси. Банкір Тарас Лєсовий прогнозує долар на рівні 42,1-42,6 грн на міжбанку, а євро - 48-49,75 грн.

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

курс валют курс гривні новини України
