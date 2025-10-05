Для ударів по НПЗ РФ Україна вже використовує 'Фламінго' - The Economist

Для виготовлення ракет "Фламінго" використовуються перероблені турбовентиляторні двигуни радянської епохи.

Для ударів по НПЗ РФ Україна вже використовує "Фламінго" / Колаж: Главред, фото: kongsberg.com, РНБО

Коротко:

Компанія Fire Point зараз виробляє 2-3 ракети "Фламінго" на день

Американська Tomahawk у чотири рази дорожча за "Фламінго"

Україна для ударів по енергетичних об'єктах Росії почала використовувати крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Про це пише The Economist.

Зазначається, що ці ракети набагато швидші за безпілотники, літають на висоті 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км, а також, завдяки бойовій частині вагою 1150 кг, мають величезну ударну силу.

"Якщо FP-5 виявиться здатною пробивати російські засоби протиповітряної оборони, це виведе українську кампанію DeepStrike на новий рівень руйнівності. Дальність польоту ракети дає їй змогу обманювати оборону, летячи за постійно мінливими векторами до своєї мети", - пише видання.

У статті йдеться про те, що для виготовлення ракет "Фламінго" використовують перероблені турбовентиляторні двигуни радянської епохи, а виробництво фюзеляжу з вуглецевого волокна займає всього шість годин.

Крім того, як повідомило медіа, компанія Fire Point зараз виробляє 2-3 ракети "Фламінго" на день, але очікується, що вже цього місяця кількість зросте до семи.

Видання звернуло увагу і на ціну ракети: кожна коштує близько 500 000 доларів. Для порівняння, американська Tomahawk вчетверо дорожча, має меншу дальність польоту і несе набагато менше корисне навантаження, хоча вона, ймовірно, точніша і її важче збити.

У статті названо й інші засоби, якими Україна б'є по РФ. Зазначається, що близько 60% ударів здійснюють безпілотники Fire Point FP-1, які можуть досягати цілей на відстані 1500 км і мають складне програмне забезпечення, стійке до радіоелектронного глушіння. За словами експерта з українських систем озброєння Олени Крижанівської, FP-1 коштують лише близько 55 000 доларів кожен, їх випускають понад 100 на день.

Також Україна для ударів застосовує важчий і дорожчий безпілотник "Лютий", дальність якого становить 2000 кілометрів.

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 3 жовтня, ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.

Увечері 2 жовтня в Пермському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.

Також 2 жовтня вибухи лунали в Саратові та кількох районах Волгоградської області. Місцеві жителі скаржилися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.

Про джерело: The Economist The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон примірників, більше половини яких було продано в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

