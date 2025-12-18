Рус
"Росія змінює думку": Трамп виступив з попередженням для України

Юрій Берендій
18 грудня 2025, 21:44оновлено 18 грудня, 22:24
Трамп закликав Україну не зволікати з рішеннями напередодні переговорів щодо завершення війни, заявивши, що Росія часто змінює свою позицію.
'Росія змінює думку': Трамп виступив з попередженням для України
Трамп виступив з попередженням для України щодо мирної угоди / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Про що сказав Трамп:

  • Україна має діяти швидко
  • За минулий місяць у війні Росії проти України загинуло 27 тисяч військових

Президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутні переговори у Флориді щодо плану закінчення війни, закликав Україну діяти швидко, адже позиція Росії часто змінюється. Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

"Ну, вони наближаються до чогось, але я сподіваюся, що Україна діятиме швидко. Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що там є Росія. І щоразу, коли вони занадто зволікають, Росія змінює свою думку", - вказав він, ймовірно маючи на увазі просування російських військ на фронті.

Трамп заявив, що лише за минулий місяць загинули близько 27 тисяч військових, порівнявши ці втрати з половиною заповненого футбольного стадіону. За його словами, загальна кількість убитих коливається від 20 до 30 тисяч, переважно це солдати, хоча серед жертв є й цивільні з Києва та інших регіонів.

Він наголосив, що масштаби людських втрат є безпрецедентними, і подібного світ не бачив із часів Другої світової війни. Трамп також нагадав, що раніше зміг врегулювати вісім збройних конфліктів, деякі з яких тривали понад три десятиліття, і вважав, що цей конфлікт буде простішим для розв’язання.

Однак, за його словами, глибока ворожнеча й ненависть зробили ситуацію значно складнішою, ніж очікувалося.

"Але є шанс, що ми зможемо це зробити, можливо, незабаром", - сказав президент США.

Дивіться відео заяви Трампа:

'Росія змінює думку': Трамп виступив з попередженням для України
/ Фото: скріншот

Чи призведе мирний план Трампа до закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, запропонований США "мирний план" не призведе до завершення бойових дій на лінії фронту. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На його думку, реалізація ініціативи США обернеться можливою паузою або тимчасовим зменшенням інтенсивності бойових дій.

"Нинішній "мирний план" – це чергові Мінські домовленості. У "Мінську" завжди першим пунктом було припинення вогню, але нам чомусь постійно нав'язували вибори, 5-й пункт. Так само і зараз: мова не йде про припинення вогню, і чомусь адміністрація Трампа насамперед наполягає на виборах в Україні. Які можуть бути вибори в країні, яка воює? У Трампа хоч читали Конституцію України? Як вони уявляють вибори без гарантій безпеки і припинення вогню? А американці не можуть цього нам гарантувати, тому що припинення вогню залежить виключно від Російської Федерації, яка припиняти його не готова", - додав він.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США разом із європейськими партнерами підготували комплексний план безпекових гарантій для України, який передбачає чіткі та дієві механізми контролю за виконанням можливої мирної угоди з Росією. Про це повідомляє Bloomberg.

Обговорювані гарантії включають зобов’язання Сполучених Штатів надати військову відповідь у разі повторної агресії Росії проти України. Про наявність такого пункту заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, підкресливши серйозність намірів західних партнерів.

Водночас Вашингтон пропонує Києву систему гарантій, за змістом близьку до тієї, яку країна мала б, якби була членом НАТО. Однак їх потрібно ухвалити без зволікань, інакше подальші пропозиції можуть бути менш вигідними. Про це йдеться у матеріалі Politico.

Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників.

