Пів дня у темряві: ДТЕК опублікував нові графіки для Дніпропетровщини на 19 грудня

Руслан Іваненко
18 грудня 2025, 22:40
Відключення електроенергії відбуватимуться кілька разів на день у різних групах
Графіки вимкнення світла 19 грудня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У Дніпрі та області у п’ятницю, 19 грудня, знову діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії. За інформацією компанії ДТЕК, майже всі групи населення зіткнуться з трьома вимкненнями світла протягом доби, включно з нічним часом.

Для більшості груп передбачено триразові відключення, тоді як для групи 1.2 електропостачання буде перериватися лише двічі. Найскладніша ситуація очікує мешканців групи 5.2, де світло вимикатимуть чотири рази на день.

Графіки для кожної черги та підчерги:

1.1 черга

00:00 – 02:30

06:00 – 13:00

16:30 – 20:00

1.2 черга

06:00 – 13:00

16:30 – 20:00

2.1 черга

00:00 – 02:30

06:00 – 13:00

16:30 – 22:00

2.2 черга

00:00 – 02:30

06:00 – 09:30

16:30 – 23:30

3.1 черга

00:00 – 04:00

09:30 – 16:30

20:00 – 23:30

3.2 черга

00:00 – 04:00

09:30 – 16:30

20:00 – 23:30

4.1 черга

00:00 – 02:30

10:00 – 16:30

20:00 – 24:00

4.2 черга

00:00 – 06:00

09:30 – 13:00

20:00 – 23:30

5.1 черга

02:30 – 09:30

13:00 – 18:00

23:30 – 24:00

5.2 черга

02:30 – 06:00

07:00 – 09:30

13:00 – 16:30

23:30 – 24:00

6.1 черга

02:30 – 06:00

13:00 – 20:00

23:30 – 24:00

6.2 черга

02:30 – 06:00

13:00 – 20:00

23:30 – 24:00

  • Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 19 грудня
    Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 19 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 19 грудня
    Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 19 грудня Фото: ДТЕК

"У разі змін у графіках відключень компанія своєчасно інформуватиме про це через свій Telegram-канал", – зазначили у ДТЕК.

Графік відключень у Дніпрі можна перевірити на сайті компанії – достатньо вказати свою адресу у відповідному віконечку.

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Енергетичний колапс впливає на регіони України по-різному. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", наголошує, що твердження про 12-годинні відключення скрізь є некоректним.

"Центральні області країни зазвичай більш вразливі до перебоїв у постачанні електроенергії", — пояснює експерт.

За його словами, Київ та столичний регіон традиційно відчувають дефіцит електроенергії.

"Якщо виходить з ладу підстанція, через яку надходить електрика з АЕС, виникають ситуації, схожі на ті, що ми вже бачили у 2022 та 2024 роках", — додає Гончар.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у Києві та Київській області введуть графіки відключення світла на 19 грудня. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Нагадаємо, що країна-терорист Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись спровокувати масштабний блекаут. Через атаки більшість українських міст змушена жити за графіками відключень електроенергії.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні свет новини України відключення світла
