Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 19 грудня

Ангеліна Підвисоцька
18 грудня 2025, 20:27
Графіки вимкнення світла діятимуть протягом усієї доби в області кількох черг.
Графіки вимкнення світла 19 грудня / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

  • В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів
  • У Києві та Київській області 19 грудня вводять графіки відключення світла

У Києві та Київській області введуть графіки відключення світла на 19 грудня. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.

Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби.

Графіки відключення світла в Києві

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла для Києва в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

  • черга 1.1:
  • з 6:30 до 10:00;
  • з 17:00 до 20:30;
  • черга 1.2:
  • з 6:30 до 10:00;
  • з 17:00 до 22:00;
  • черга 2.1:
  • з 8:00 до 13:30;
  • з 17:00 до 20:30;
  • черга 2.2:
  • з 6:30 до 12:30;
  • з 17:00 до 20:30;
  • черга 3.1:
  • з 00:00 до 3:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 20:30 до 24:00;
  • черга 3.2:
  • з 10:00 до 17:00;
  • з 20:30 до 24:00;
  • черга 4.1:
  • з 00:00 до 3:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 20:30 до 24:00;
  • черга 4.2:
  • з 00:00 до 3:00;
  • з 12:30 до 17:00;
  • з 20:30 до 24:00;
  • черга 5.1:
  • з 3:00 до 6:30;
  • з 13:30 до 20:00;
  • черга 5.2:
  • з 3:00 до 6:30;
  • з 16:00 до 20:30;
  • черга 6.1:
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 13:30 до 17:30;
  • черга 6.2:
  • з 3:00 до 6:30;
  • з 13:30 до 17:30.

  • Графіки відключення світла в Києві 19 грудня
    Графіки відключення світла в Києві 19 грудня фото: ДТЕК
  • Графіки відключення світла в Києві 19 грудня
    Графіки відключення світла в Києві 19 грудня фото: ДТЕК

Графіки вимкнення світла в Київській області

Графіки для кожної черги та підчерги:

  • черга 1.1 :
  • з 00:00 до 00:30;
  • з 7:30 до 11:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 1.2:
  • з 7:30 до 11:00;
  • з 18:00 до 21:30;
  • черга 2.1:
  • з 00:00 до 00:30;
  • з 7:30 до 14:30;
  • з 18:00 до 21:30;
  • черга 2.2:
  • з 00:00 до 00:30;
  • з 8:00 до 11:00;
  • з 18:00 до 21:30;
  • черга 3.1:
  • з 00:30 до 4:00;
  • з 11:00 до 14:30;
  • з 21:30 до 24:00;
  • черга 3.2:
  • з 00:30 до 4:00;
  • з 11:00 до 18:00;
  • з 21:30 до 24:00;
  • черга 4.1:
  • з 00:30 до 4:00;
  • з 11:00 до 14:30;
  • з 21:30 до 24:00;
  • черга 4.2:
  • з 11:00 до 14:30;
  • з 16:00 до 18:00;
  • з 21:30 до 24:00;
  • черга 5.1:
  • з 4:00 до 11:00;
  • з 14:30 до 18:00;
  • черга 5.2:
  • з 6:00 до 7:30;
  • з 14:30 до 18:00;
  • черга 6.1:
  • з 4:00 до 7:30;
  • з 14:30 до 20:00;
  • черга 6.2:
  • з 4:00 до 7:30;
  • з 14:30 до 21:30.

  • Графіки відключення світла в Київській області 19 грудня
    Графіки відключення світла в Київській області 19 грудня фото: ДТЕК
  • Графіки відключення світла в Київській області 19 грудня
    Графіки відключення світла в Київській області 19 грудня фото: ДТЕК

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" та експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки, зазначив, що наслідки колапсу енергосистеми для різних регіонів України будуть різними.

"Сказати, що відключення триватимуть скрізь по 12 годин, було б неправильно. Центральна частина країни загалом більш вразлива до відключень", - пояснив експерт.

За його словами, Київ і столичний регіон традиційно є енергодефіцитними. "Коли виходить з ладу підстанція, через яку електроенергія надходить із наших АЕС, виникає ситуація, схожа на ті, що ми вже спостерігали у 2022 і 2024 роках", - додав Гончар.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у понеділок, 15 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах України. За даними компанії, причиною введення обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти України.

Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Новини партнерів

"Росія змінює думку": Трамп виступив з попередженням для України

"Росія змінює думку": Трамп виступив з попередженням для України

21:44Світ
Союзники збираються розмістити війська в Україні: Bloomberg розкрила плани

Союзники збираються розмістити війська в Україні: Bloomberg розкрила плани

20:44Політика
Як зміниться курс валют перед святами: на ринку назріває несподіваний поворот

Як зміниться курс валют перед святами: на ринку назріває несподіваний поворот

20:40Економіка
Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко

Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сімейної вечері за 16 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сімейної вечері за 16 секунд

Китайський гороскоп на завтра 19 грудня: Бикам - спокій, Півням - пригоди

Китайський гороскоп на завтра 19 грудня: Бикам - спокій, Півням - пригоди

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 грудня (оновлюється)

21:58

В Україні планують нові правила для літніх водіїв: експерт розкрив деталі

21:47

7 ідей новорічного манікюру 2026, які вразять усіх

21:44

"Росія змінює думку": Трамп виступив з попередженням для УкраїниВідео

21:21

Як зрозуміти, що кіт щасливий - названо десять неочевидних ознакВідео

20:44

Союзники збираються розмістити війська в Україні: Bloomberg розкрила плани

Припинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – КоваленкоПрипинення вогню не буде ні на Різдво, ні у 2026 році, Росія вже програє війну – Коваленко
20:40

Як зміниться курс валют перед святами: на ринку назріває несподіваний поворот

20:27

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 19 грудняФото

20:19

Мирний план Трампа не припинить війну - яку пастку готують для України

20:15

Водіїв закликали поставити тарілку з водою на пасажирському сидінні - для чого

19:51

Вводяться нові графіки на 19 грудня: що буде зі світлом у п'ятницю

19:30

Чому у готелях немає 13 поверху: пояснення здивує багатьох

19:27

"Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі: за скільки ракета долетить до України

19:11

Ціни обвалилися уже на 30%: популярний вид м'яса в Україні стрімко дешевшає

19:10

Трамп і його транзакційний підхід у всій красіПогляд

19:06

Ракети не вдалось запустити - в ГУР назвали особливість останніх масованих атак РФ

18:56

Одна дія, яка захистить сад: садівник розповів, що варто зробити перед морозамиВідео

18:40

Як швидко позбутися липких слідів від скотчу: дієві способи за копійки

18:34

На одній вулиці продають одразу 11 будинків за ціною одного: у чому причина

18:30

Мінімалізм у гардеробі: яке жіноче взуття пасує до різних стилів? новини компанії

18:20

Потужний вибух просто на мосту, є загибла, поранені діти: росіяни атакували Одеську областьВідео

17:52

Зеленський позбавив стипендій іменитих чемпіонів-зрадників: хто потрапив під удар

17:43

"Українка" поруч із Китаєм - чому російська стратегічна авіабаза так називаєтьсяВідео

17:42

До 12 градусів морозу: названо точну дату похолодання в Україні

17:41

В США анонсували нові санкції проти Росії - коли їх введуть

17:17

Чи обовʼязково освячувати дім або квартиру: священник здивував відповіддю

17:00

Подвійна підтримка взимку: як "Аптека 9-1-1" допомагає українцям отримати вдвічі більше вигоди новини компанії

16:58

"Переломний момент": в ЄС поставили крапку в питанні заморожених активів Росії

16:44

Весь екіпаж загинув: розбився український Ми-24

16:43

"Барометр ринку праці України 2025-2026": ділимося головними висновками HR-дослідження

16:42

Щоб не втратити щастя й удачу: які речі не можна викидати з дому перед Новим роком

16:41

Боксер-Мінні Маус: Усик замилував танцем на святі 1,5-річної донькиВідео

16:23

Євро "рухнуло" після рекордного зростання: свіжий курс валют на 19 грудня

16:16

В Одесі співробітники ТЦК побили поліцейського, який доставив порушника

16:06

Зеленський зробив відверту заяву про Трампа - що він сказав

16:04

Кремль перейшов до гастродипломатії: Віткофф передав Трампу ящик червоної ікри з РФ

15:59

Французька прокуратура та НАЗК перевірять статки депутата Валентина Запорощука, – "Рух територіальних громад"

15:49

Три знаки зодіаку зовсім скоро купатимуться в грошах: хто ці щасливчики

15:40

Як приготувати ідеальну кутю: одна неочевидна деталь може зіпсувати смак

15:36

У сім'ї Софії Ротару подвійне поповнення: як назвали близнюків

15:32

Вибухова ніч для окупантів: в Генштабі підтвердили масовану атаку по об'єктах РФ

15:14

Що відбувається, коли блискавка потрапляє в літак: бортпровідник розповів про пережитеВідео

14:52

"Це абсолютна ганьба та приниження": Коваленко назвав історичну поразку РФ

14:51

Про цей трюк знають одиниці: що треба зробити з пергаментом перед використанням

14:50

Рецепт божественних брускетів на Новий рік, які розмітають за 2 хвилини

14:45

Окупанти придумали нову модель наступу на фронті - ISW

14:42

Про Меланію Трамп зняли фільм: як виглядає закулісне життя Першої леді СШАВідео

14:03

Кілограми задешево: в Україні впали ціни на два базові продукти

13:57

Чим обробити взуття, щоб сніг не налипав на підошву: перевірений засіб за копійки

13:56

"Спірне питання": Коваленко сказав, чому не буде перемир'я в Україні на Різдво

13:55

Чому 19 грудня не можна займатися домашнім прибиранням: яке церковне свято

