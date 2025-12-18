Союзники збираються розмістити війська в Україні: Bloomberg розкрила плани

Українські військові діятимуть як перша лінія оборони, війська союзників будуть розміщені далеко від лінії фронту.

https://glavred.net/politics/soyuzniki-sobirayutsya-razmestit-voyska-v-ukraine-bloomberg-raskryla-plany-10725356.html Посилання скопійоване

Bloomberg описав плани союзників щодо розміщення військ в Україні / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха

Ключове зі статті Bloomberg:

США та ЄС готують гарантії безпеки для України

Чисельність ЗСУ в 800 тис. осіб стане основою повоєнного стримування РФ

Союзники планують зберегти рівень допомоги

США та європейські союзники України розробили план гарантій безпеки, що містить докладні, надійні та серйозні заходи для забезпечення дотримання будь-якої мирної угоди з Росією.

Про це пише Bloomberg із посиланням на офіційних осіб, знайомих із пропозиціями. У матеріалі йдеться, що згідно з пропозиціями, 800-тисячна українська армія стане першою лінією післявоєнного стримування.

відео дня

Водночас програми озброєння та іншої підтримки з боку союзників триватимуть для забезпечення її належного оснащення та підготовки.

"США надаватимуть розвідувальну інформацію та здійснюватимуть моніторинг для відстеження будь-яких спроб порушення мирної угоди вздовж ліній зіткнення і кордонів, зокрема за допомогою потенційних російських операцій під фальшивим прапором", - пише видання.

Війська союзників на території України

Згідно з пропозиціями, війська коаліції європейських країн будуть розміщені далеко від лінії фронту "для зміцнення довіри", заявили офіційні особи, які говорили з Bloomberg на умовах анонімності.

"У рамках поточних переговорів українські військові діятимуть як перша лінія оборони в разі відновлення бойових дій, у той час як союзники Києва швидко вживатимуть дипломатичних заходів і заходів щодо запобігання конфлікту, щоб спробувати зупинити його розростання. Однак, за словами джерел, протягом декількох днів вони нададуть військову підтримку, підкріплену можливостями США, якщо ці спроби зазнають невдачі", - ідеться в статті.

Перспективи мирних переговорів: думка експерта

Політолог Петро Олещук у своїй статті для Главреда висловив думку, що якщо Україну дотиснуть і змусять прийняти "20 пунктів" Трампа, це навряд чи закінчить війну. Адже йдеться про те, що росіяни просто хочуть отримати кращі для себе тактичні умови.

"Американці послідовно просувають російські вимоги, які є неприйнятними для України. А роблять США це тому, що росіяни чітко дали зрозуміти, що не підтримають жодних змін, внесених Україною та Європою до "мирного плану" США. Іншими словами, Москва вимагає або виконати всі її вимоги, або жодних домовленостей не буде. Хоча не факт, що щось вийде, навіть якщо умови РФ почнуть виконуватися. Тобто це може бути чергова маніпуляція Росії. Але - американці поспішають і хочуть оголосити хоч про щось", - пише Олещук.

Він упевнений, що за таких умов розраховувати на адекватний результат переговорного процесу не доводиться.

Про що домовлялися в Європі, як реагує Москва

Раніше The New York Times із посиланням на джерела повідомила, що США і Європа напрацювали проєкти двох документів, у яких викладено план підтримки України після можливого укладення мирної угоди.

За даними видання, першочерговим завданням є план доведення чисельності ЗСУ до "мирного рівня" у 800 000 військовослужбовців із сучасним обладнанням і підготовкою, щоб вони були "потужним стримувальним фактором для Росії".

Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що США готують новий пакет санкцій проти російського енергетичного сектору, щоб посилити тиск, якщо Путін відхилить мирну угоду з Україною.

17 грудня російський диктатор Путін, виступаючи перед своїми військовими, в ультимативній формі заявив, що в разі відмови України та її західних партнерів погодитися на мир Росія може прискорити наступальні дії. За його словами, Москва нібито має можливість силою повернути так звані "історичні території".

Більше новин про мирні переговори:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред