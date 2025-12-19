Топ-8 для "Шахтаря" та прощальний акорд киян: підсумки матчів українських команд

Українські клуби завершили основний етап турніру зі змішаними результатами та шансами.

Динамо перемогло Ноа 2:0, Шахтар зіграв 0:0 з Рієкою

Матчі завершили основний етап Ліги конференцій сезону 2025–2026

Шахтар пройшов до плей-оф, Динамо шанси на вихід втратило

У четвер, 18 грудня, відбулися останні матчі основного етапу Ліги конференцій сезону 2025–2026 за участю українських команд – київського Динамо та донецького Шахтаря, повідомляє 24 канал.

Динамо Київ обігрує Ноа

Для киян ця гра була формальністю, оскільки команда вже втратила шанси на вихід у плей-оф турніру. У матчі команди приблизно однаково володіли м'ячем, з невеликою перевагою вірменського клубу, проте влучнішими виявилися кияни.

Перший гол забив Владислав Кабаєв на 27-й хвилині, а після перерви перевагу команди подвоїв 19-річний Матвій Пономаренко, який відзначився дебютним голом у єврокубках. У підсумку Динамо здобуло перемогу з рахунком 2:0.

Шахтар Донецьк – нічия з Рієкою та плей-оф гарантовано

Шахтар зустрічався з хорватською Рієкою. Донеччани контролювали м'яч і намагалися забити, однак хорватська команда здебільшого грала від оборони. У підсумку гра завершилася безгольовою нічиєю – 0:0.

Незважаючи на це, "гірники" гарантували собі вихід у топ-8 турнірної таблиці та плей-оф Ліги конференцій.

