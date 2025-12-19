Рус
Топ-8 для "Шахтаря" та прощальний акорд киян: підсумки матчів українських команд

Руслан Іваненко
19 грудня 2025, 00:18
Українські клуби завершили основний етап турніру зі змішаними результатами та шансами.
Динамо, Шахтер
/ Колаж: Главред, фото: fcdynamo.com, скріншот

Коротко:

  • Динамо перемогло Ноа 2:0, Шахтар зіграв 0:0 з Рієкою
  • Матчі завершили основний етап Ліги конференцій сезону 2025–2026
  • Шахтар пройшов до плей-оф, Динамо шанси на вихід втратило

У четвер, 18 грудня, відбулися останні матчі основного етапу Ліги конференцій сезону 2025–2026 за участю українських команд – київського Динамо та донецького Шахтаря, повідомляє 24 канал.

Динамо Київ обігрує Ноа

Для киян ця гра була формальністю, оскільки команда вже втратила шанси на вихід у плей-оф турніру. У матчі команди приблизно однаково володіли м'ячем, з невеликою перевагою вірменського клубу, проте влучнішими виявилися кияни.

Перший гол забив Владислав Кабаєв на 27-й хвилині, а після перерви перевагу команди подвоїв 19-річний Матвій Пономаренко, який відзначився дебютним голом у єврокубках. У підсумку Динамо здобуло перемогу з рахунком 2:0.

Шахтар Донецьк – нічия з Рієкою та плей-оф гарантовано

Шахтар зустрічався з хорватською Рієкою. Донеччани контролювали м'яч і намагалися забити, однак хорватська команда здебільшого грала від оборони. У підсумку гра завершилася безгольовою нічиєю – 0:0.

Незважаючи на це, "гірники" гарантували собі вихід у топ-8 турнірної таблиці та плей-оф Ліги конференцій.

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення виплати державних стипендій низці призерів та чемпіонів Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор.

Крім того, головним тренером ФК "Динамо" (Київ) став Ігор Костюк. Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс, інформує прес-служба київської команди.

Нагадаємо, що форвард київського "Динамо" Владіслав Бленуце, ймовірно, продовжить виступати в українському чемпіонаті, попри чутки про можливий трансфер, повідомляє Sport.ua.

24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Шахтаря новини Динамо Київ новини футболу новини спорту
