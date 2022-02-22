Військові бази Росії в "ЛДНР": у Москві розкрили плани щодо захопленого Донбасу

Росія наразі не планує розміщувати військові бази на окупованому Донбасі - МЗС РФ / УНІАН

Росія поки що не збирається розміщувати свої військові бази на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Однак у разі такої необхідності російська держава готова вдатися до таких дій. Про це заявив заступник керівника МЗС РФ Андрій Руденко.

Як повідомляє Інтерфакс, він сказав про те, що питання розміщення російських військових баз на захоплених "ЛДНР" районах Донбасу ще не розглядалося.

"Поки що про жодні бази мови не йшло", - стверджує Руденко.

Втім, за його словами, якщо буде така необхідність, Москва піде на цей крок, який передбачено "договором" між Росією та "ЛДНР".

"Але за необхідності зробимо, буде зроблено все, що треба. Договір це передбачає", - підкреслив Андрій Руденко.

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читайте також"Хто стане наступним?": постпред України виступив на Радбезі ООН після визнання Путіним "ЛДНР"Нагадаємо, в "договорі про дружбу" Росії з так званими "ДНР" та "ЛНР" зазначено, що сторони за домовленістю можуть будувати на територіях військові бази.

"З метою забезпечення безпеки Договірних Сторін, а також миру і стабільності кожна з Договірних Сторін надаватиме іншій Договірній Стороні право будівництва, використання і вдосконалення її збройними силами військової інфраструктури і військових баз (об'єктів) на своїй території", - наголошується у документі.

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Росія визнала "ЛДНР" на окупованих районах Донбасу

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Росією "державності" так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником підписали договір про дружбу.

Російська Федерація в рамках указу Путіна ввела свої війська на окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації сказав, що визнання Москвою "ЛДНР" може означати вихід російської сторони з "Мінська". Глава держави підкреслив, що Київ у зв'язку з такими обставинами ініціює консультації у рамках Будапештського меморандуму, терміновий саміт в нормандському форматі і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

Держдума Росії у вівторок, 22 лютого, планує ратифікувати угоди, підписані Москвою з "ЛДНР". У парламенті не уточнюють, у яких межах вони збираються визнати російські утворення на захопленому Донбасі.

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