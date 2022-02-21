Хто підтримав Путіна і визнав "ЛДНР"

Рішення президента РФ Путіна щодо "ЛДНР" підтримали Венесуела, Куба і Нікарагуа.
Лідери самопроголошених республік - Абхазії і Південної Осетії підтримали рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР".
Абхазький лідер Аслан Бжанія в спеціальній заяві заявив, що рішення Москви "є справедливим, базується на адекватній оцінці геополітичної реальності, відповідає сучасним викликам і загрозам".
"Як союзник Росії, Республіка Абхазія підтримує рішення вищого керівництва Росії", - зазначив Бжанія.
Південноосетинський лідер Анатолій Бібілов назвав рішення Путіна "очікуваним, обґрунтованим і виправданим".
За його словами, Південна Осетія з 2014 року визнає суверенітет "ДНР" і "ЛНР".
"Визнання Донбасу означає для десятків мільйонів людей надію на краще майбутнє. Так само як визнання з боку Росії ось уже 13 років забезпечує мир на землі Республіки Південна Осетія", – додав Бібілов.
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що повністю підтримує рішення визнати "ДНР" і "ЛНР".
"У Донецьку і в Луганську живуть сотні тисяч росіян, а Росія своїх ніколи не кидала. Не будуть вони приречені і зараз. Народи "ДНР" і" ЛНР "нарешті зможуть відстоювати свої права на міжнародній арені, боротися за мир і порядок на своїй землі", - повідомив Кадиров.
Він назвав це "історичним днем".
Хто ще підтримав рішення РФ і визнав "ЛДНР"
Повідомляється, що сирійський лідер Башар Асад заявив про готовність Дамаска визнати "ДНР" і "ЛНР".
Хусити в Ємені підтримали визнання суверенітету "Донецької та Луганської народних республік".
Також рішення Путіна щодо "ЛДНР" підтримали Венесуела, Куба і Нікарагуа.
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Путін визнав "ЛДНР"
21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.
Путін заявив, що "вважаю за необхідне прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" і "ЛНР". Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати Угоди про дружбу і взаємодопомогу з цими республіками".
Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського щодо ядернї зброї. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.
Вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії, заявив під час свого сьогоднішнього виступу президент РФ Володимир Путін.
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