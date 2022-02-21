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Путін визнав "ЛДНР": як відреагували на його рішення світові лідери

21 лютого 2022, 23:16

Визнання "ЛДНР" порушує міжнародне право, кажуть світові лідери.

Володимир Путін
Путін визнав "ЛДНР" / Reuters

У понеділок, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін гучно оголосив про те, що РФ офіційно визнає незалежність "ДНР" і "ЛНР". Відразу після підписання указу світові лідери заявили, що таке рішення порушує міжнародне право, а також суверенітет і територіальну цілісність України.

США

У Білому домі заявили, що США очікували від Росії заяву про визнання "ДНР" і "ЛНР", і готові негайно на неї відреагувати.

Байден незабаром видасть указ, що забороняє громадянам США інвестиції в "ДНР" і "ЛНР", торгівлю з ними і фінансування туди.

Великобританія

Прем'єр Борис Джонсон заявив, що визнання "ЛДНР" порушує міжнародне право.

Міністр закордонних справ Великобританії Трасс заявила, що визнання Росією Донецька і Луганська демонструє кричуще нехтування зобов'язаннями Росії за Мінськими угодами.

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Німеччина

Глава МЗС Німеччини вважає порушенням міжнародного права визнання Росією "ДНР" і "ЛНР", йдеться у заяві.

Франція

Макрон засудив ухвалення Росією рішення про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР". Він також закликав скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН через визнання Росією "ЛДНР".

Країни Балтії

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландбергіс заявив, що рішення Росії визнати "ЛНР" і "ДНР" має бути зустрінуте санкціями.

Голова Сейму Литви заявила, що ініціює резолюцію в Сеймі про те, що зміну статусу Донбасу не буде визнано ніколи.

Водночас МЗС Естонії закликало ввести санкції проти РФ за визнання "псевдореспублік".

Латвія поставить Україні протитанкові ракети Javelin у вівторок - МЗС Латвії.

Польща

Прем'єр Польщі Моравецький закликає терміново зібрати саміт ЄС і ввести санкції проти РФ.

Євросоюз

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен назвала рішення Москви щодо ОРДЛО грубим порушенням міжнародного права і Мінських домовленостей.

"ЄС відповість на визнання Росією "Л\ДНР" санкціями", - заявила глава Єврокомісії.

Сербія

Президент Сербії Вучич заявив, що рішення Путіна змінює світовий порядок.

Італія

Рішення РФ визнати республіки Донбасу суперечить Мінським угодам і перешкоджає вирішенню кризи дипломатичним шляхом – МЗС Італії.

Румунія

Президент Клаус Йоханніс заявив, що Румунія засуджує визнання Росією "ЛДНР".

"Це кричуще порушення міжнародного права, яке має викликати найжорсткішу відповідь міжнародної спільноти. Ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність", - написав він.

НАТО

НАТО засуджує визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" і вважає, що це підриває зусилля з врегулювання на Україні, заявив генсек Єнс Столтенберг.

За його словами, Москва намагається знайти привід для чергового вторгнення на Україну.

Молдова

Президент Санду засудила визнання РФ "ЛНР" і "ДНР".

Грузія

Президент Грузії засудила рішення президента Росії про визнання "ДНР" і " ЛНР " і назвала це повторенням сценарію 2008 року.

Хто підтримав рішення Путіна і визнав "ЛДНР"

  • Про визнання "ЛДНР" заявили Венесуела, Куба і Нікарагуа.
  • Сирійський лідер Башар Асад заявив про готовність Дамаска визнати "ДНР" і "ЛНР".
  • Республіка Південна Осетія повністю підтримує рішення Росії про визнання республік Донбасу, це запорука припинення братовбивчого божевілля, вважає президент Закавказької Республіки Анатолій Бібілов.
  • Абхазія вітає рішення Путіна про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР", повідомили в пресслужбі президента республіки.
  • Хусити в Ємені підтримали визнання суверенітету "ДНР" і "ЛНР" - керівництво руху.

Визнання "ЛДНР" Росією

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого заслухав членів Радбезу РФ щодо необхідності визнання незалежності так званих "ЛНР" і "ДНР". Після чого ухвалив остаточне рішення.

"Вважаю за необхідне прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" і "ЛНР". Прошу Федеральні Збори РФ підтримати це рішення", - заявив глава Кремля.

Крім того, Путін разом з ватажками "ЛДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником підписали договори про дружбу і взаємодопомогу.

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