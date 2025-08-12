'Захід серйозно взявся за Путіна': Кремлю загрожує нафтовий удар

На агресора Росію чекають проблеми з експортом нафти, вважає Віталій Шапран.

Тиск на Індію і зниження закупівель Китаєм може призвести до того, що РФ нікуди буде дівати нафту у великих обсягах - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росії, ймовірно, нікуди буде експортувати стільки нафти

Захід всерйоз вирішив натиснути на Путіна через нафту

Кремль на тлі тиску Заходу на Індію, скорочення закупівель Китаєм і планів ОПЕК+ щодо збільшення видобутку "чорного золота" може зіткнутися з серйозним ударом по своїх доходах від продажу нафти. Про це заявив економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран.

Росії загрожують проблеми з продажами нафти

В інтерв'ю Главреду він розповів, що Росія в ситуації, що склалася, може навіть не вийти на показники в 400 мільярдів рублів доходів від продажу нафтогазових ресурсів на місяць.

"Замістити обсяги постачань до Індії буде важко. До того ж, у червні Китай скоротив закупівлю російської нафти на 15%. Тож у Росії просто немає покупців у тих обсягах, до яких вони звикли: одні не хочуть через санкції, інші - через ризик вторинних санкцій, а ще є ринковий тиск з боку ОПЕК+ і Саудівської Аравії та зменшення цінової стелі. У підсумку вони можуть навіть не вийти на 400 млрд рублів ресурсних доходів бюджету від нафтогазової галузі на місяць (якщо не враховувати квартальні збори). Хіба що спрацює якийсь сезонний фактор, наприклад, підвищення попиту через холодну погоду", - зазначив експерт.

Захід серйозно взявся за Путіна

На думку економіста, західний світ має намір діяти серйозно, а Росії вже не вдасться проводити свої "маневри".

"Але загалом аналіз комплексу заходів показує, що Захід дуже серйозно взявся за Путіна, і йому вже не вдасться вільно маневрувати між Індією і Китаєм у пошуках грошей", - підкреслив Віталій Шапран.

Ціна на нафту WTI 2000-2025 рр. / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 1 серпня впровадив мито проти Індії розміром 25% через закупівлі Нью-Делі нафти з Росії. Позиція Індії з питання російської нафти поки що незрозуміла.

Путіну доведеться зупинити війну, якщо нафта подешевшає ще на 10 доларів, вважає Трамп. На думку американського глави держави, у Кремля не буде виходу, оскільки економіка Росії "в жахливому стані".

Доходи Путіна від нафти в липні впали на третину, написали журналісти Bloomberg. Головні причини - світові ціни на "чорне золото" і зміцнення рубля.

Про персону: Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

