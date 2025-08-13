'Росія програє': економіст озвучив наслідки відмови Індії від купівлі нафти

Індія може скористатися ситуацією з російською нафтою.

https://glavred.net/economics/rossiya-proigryvaet-ekonomist-ozvuchil-posledstviya-otkaza-indii-ot-pokupki-nefti-10689182.html Посилання скопійоване

Що буде з економікою РФ після мит США для Індії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін з відео

Що сказав Шапран:

Індія, ймовірно, відмовиться від російської нфти не повністю

В будь-якому розвитку подій Росія зазнає поразки

Після посилення тиску США на Індію країна навряд чи повністю відмовиться від російської нафти. Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран.

За його словами, причиною цього є те, що в Індії залишаться приватні компанії, які купуватимуть у країни-агресорки Росії нафту і знову ж таки допомагатимуть обходити санкції.

відео дня

"Але можна розглядати два основні сценарії: або суттєве зменшення обсягів, що Росія відчує відразу, або зниження ціни, адже це вигідно Індії", - зауважив економіст.

Коли Великобританія та ЄС з вересня опускають цінову стелю до 47,6 доларів за барель, останні коментарі міністра енергетики Індії зводилися до того, що претензій до Індії бути не може - вона купує нафту дешевше за встановлену стелю.

Дивіться відео про стан російської економіки:

"Якщо ж ЄС та Великобританія знижують цю стелю, а можливо, приєднаються і США, то Індія зможе скористатися ситуацією та вибити з Росії ще більшу знижку. Для справжніх комерсантів ця свята справа – заробити більше, навіть якщо постачальник отримує менше. У будь-якому з трьох сценаріїв, які ми обговорювали, Росія програє, і варіант, що все залишиться без змін, має менше 5%", - пояснив Шапран.

Коли Трамп ввів мита проти Індії

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового мита на товари з Індії. Американський лідер запровадив додаткове мито в розмірі 25%.

Це сталося одразу після того, як завершилася зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Ціни на нафту/ Інфографіка: Главред

Тиск США на Індію - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що державні нафтопереробні підприємства Індії наразі відмовляються від закупівель російської нафти через посилення тиску на Нью-Делі з боку Вашингтона щодо закупівель російської нафти і погроз введення жорстких мит.

Раніше стало відомо, що Індія ухвалила рішення відкласти перемовини зі Сполученими Штатами про військові контракти після американських санкцій проти Нью-Делі за купівлю російської нафти.

Напередодні повідомлялося, що країна-окупант Росія та її економічний партнер Індія підписали протокол про посилення співпраці у сфері алюмінію, добрив, залізничного транспорту та гірничодобувних технологій на тлі тиску США.

Більше новин:

Про персону: Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред