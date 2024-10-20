У Пентагоні вразили дивною заявою: не помітили перекидання військ КНДР у РФ

Ллойд Остін заявив про те, що США вивчають інформацію про перекидання північнокорейських військ.

https://glavred.net/world/v-pentagone-udivili-strannym-zayavleniem-ne-zametili-perebroski-voysk-kndr-v-rf-10606991.html Посилання скопійоване

Ллойд Остін прокоментував питання перекидання військ КНДР для війни з Україною / Колаж: Главред, фото: Defense.gov/Chad McNeeley, DOD; скріншот

Питання відправки Північною Кореєю військ до Росії напередодні ймовірного розгортання для участі у війні в Україні прокоментував міністр оборони США Ллойд Остін.

За словами американського політика, він не може підтвердити цю інформацію, повідомляє агентство Reuters.

Глава Пентагону вважає, що якщо ця раніше оприлюднена інформація виявиться правдивою, то такий крок викликав би занепокоєння.

"Я не можу підтвердити ці повідомлення на даний момент. Це те, що ми продовжимо досліджувати", - додав Остін.

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Що відомо про відправлення військ КНДР на війну з Україною

Як повідомляв раніше Главред, за даними Розвідувального агентства Південної Кореї, КНДР відправила 1500 бійців спецпризначенців на Далекий Схід Росії для тренувань і акліматизації на місцевих військових базах. Далі їх, імовірно, розгорнуть для участі в бойових діях проти України.

Дивіться відео - армія КНДР на Донбасі:

Перекидання військ КНДР на війну з Україною

Раніше в Південній Кореї назвали кількість перекинутих на війну з Україною військ КНДР. На першому етапі було перекинуто близько 1,5 тисячі північнокорейських солдатів, кажуть у Сеулі.

Нагадаємо, експерт Тарас Чмут попередив про ризики перекидання військових із КНДР. Північна Корея володіє великим мобілізаційним ресурсом, попередив Тарас Чмут.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея могла відправити в РФ своїх елітних військових. КНДР відправила в Росію своїх військових з елітного підрозділу, які будуть займатися в РФ навчанням окупантів.

/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред