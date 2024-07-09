Північна Корея відправила в РФ своїх елітних військових - для чого

КНДР відправила до Росії своїх військових із елітного підрозділу, які будуть займатись в РФ навчанням окупантів.

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КНДР відправила свої війська у Росію / колаж: Главред фото: Вікіпедія

Елітна військова тренувальна делегація КНДР з візитом прибула до Росії. Північнокорейські ЗМІ назвали це "першим обміном" військовими між двома державами. Про це пише видання Reuters.

"Делегацію очолює президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гум Чхоль. Він та військові вилетіли до РФ літаком у понеділок. Зазначається, що мета візиту та місце перебування північнокорейців у РФ наразі не розголошується", - про це пишуть північнокорейські ЗМІ.

Як пише видання, військовий університет імені Кім Ір Сена підготовлює елітних військових. варто зауважити, що чинний лідер країни Кім Чен Ин після навчання у Швейцарії відвідував цей університет.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Також у Reuters стверджують, що відправка військ КНДР у Росію є результатом недавнього візиту Володимира Путіна у Пхеньян. Минулого року високопосадовці Північної Кореї та РФ здійснили рекордну кількість візитів на територію одне одного.

Зближення Росії та КНДР

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив договір про стратегічне партнерство, який підписали російський диктатор Володимир Путін і очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, і пояснив, у чому його суть.

Також Жданов відмітив, що глава Північної Кореї Кім Чен Ин може не обмежитися інженерними частинами, а відправить в Україну й інші підрозділи своїх військ.

Раніше ми повідомляли, що Північна Корея може допомогати Росії у війні не тільки снарядами, а й відправити свої війська в Україну. Йдеться про відправку на допомогу російським окупантам будівельних та інженерних підрозділів армії КНДР. Про це повідомила південнокорейська телекомпанія TV Chosun.

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