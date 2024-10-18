У Південній Кореї назвали кількість військ КНДР, які перекидають на війну з Україною

Північна Корея відправляє в країну-агресор РФ для участі у війні з Україною 12 тисяч військовослужбовців, включно з підрозділом спеціального призначення, повідомляє розвідка Південної Кореї.
Джерело в розвідці Сеула повідомило, що Північна Корея, як очікується, направить загалом 12 тисяч військовослужбовців, включно з представниками найелітніших військових частин країни, для участі у війні в Україні, пише інформаційне агентство Yonhap.
За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, на першому етапі було перекинуто близько 1,5 тисячі північнокорейських солдатів з використанням чотирьох десантних кораблів і трьох ескортних суден, що належать Росії.
Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
При цьому уточнюється, що Пхеньян почав перекидання своїх спецпідрозділів до Росії з 8 по 13 жовтня.
У розвідці Південної Кореї підтвердили "початок прямої участі Півночі" у війні в Україні, дізнавшись, що війська з Півночі були перекинуті на борту транспортних кораблів ВМФ Росії.
Підтвердження від розвідки Південної Кореї надійшло після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав екстрену нараду з безпеки на тлі дедалі більших чуток про те, що Північ може надавати своїх солдатів для участі у війні Росії проти України.
Дивіться відео - армія КНДР на Донбасі:
Як відомо, глава ГУР Кирило Буданов наголосив, що РФ готує для участі в бойових діях проти України близько 11 тисяч військових із Північної Кореї. Підготовка піхотинців із КНДР проходить у східних регіонах РФ. Північнокорейські військові будуть готові 1 листопада, пояснив він.
Війська КНДР в Україні - що важливо знати
Раніше експерт Тарас Чмут попередив про ризики перекидання військових із КНДР. Північна Корея володіє великим мобілізаційним ресурсом, попередив Тарас Чмут.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея могла відправити в РФ своїх елітних військових. КНДР відправила до Росії своїх військових з елітного підрозділу, які займатимуться в РФ навчанням окупантів.
Як повідомлялося раніше, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив договір про стратегічне партнерство, який підписали російський диктатор Володимир Путін і глава Північної Кореї Кім Чен Ин, і пояснив, у чому його суть.
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