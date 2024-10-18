Військових КНДР готують до відправки на війну з Україною: з'явилися фото з супутника

Знімки з військовими з КНДР було зроблено 16 жовтня, розповіли в розвідці Південної Кореї.

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Опубліковано супутникові знімки військ КНДР у РФ / Колаж: Главред, фото: nis.go.kr

У Національній розвідувальній службі Південної Кореї показали розміщення підрозділів армії Північної Кореї, перекинутих у країну-агресор РФ.

При цьому опубліковано супутникові знімки військових об'єктів у Примор'ї, де, за даними південнокорейської розвідки, готують військових КНДР до відправки на війну з Україною.

Зокрема, на знімках зображений полігон в Уссурійську, де зафіксовано близько 400 північнокорейських солдатів на плацу.

/ nis.go.kr

Крім того, в Хабаровську, як стверджується, проходять підготовку близько 240 військових із КНДР.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

/ nis.go.kr

Обидва знімки були зроблені 16 жовтня, додали в розвідці Південної Кореї.

Дивіться відео - армія КНДР на Донбасі:

Раніше в Південній Кореї назвали кількість перекинутих на війну з Україною військ КНДР. На першому етапі було перекинуто близько 1,5 тисячі північнокорейських солдатів, кажуть у Сеулі.

Нагадаємо, експерт Тарас Чмут попередив про ризики перекидання військових із КНДР. Північна Корея володіє великим мобілізаційним ресурсом, попередив Тарас Чмут.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея могла відправити в РФ своїх елітних військових. КНДР відправила в Росію своїх військових з елітного підрозділу, які будуть займатися в РФ навчанням окупантів.

/ Инфографика: Главред

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