Військових КНДР готують до відправки на війну з Україною: з'явилися фото з супутника

У Національній розвідувальній службі Південної Кореї показали розміщення підрозділів армії Північної Кореї, перекинутих у країну-агресор РФ.
При цьому опубліковано супутникові знімки військових об'єктів у Примор'ї, де, за даними південнокорейської розвідки, готують військових КНДР до відправки на війну з Україною.
Зокрема, на знімках зображений полігон в Уссурійську, де зафіксовано близько 400 північнокорейських солдатів на плацу.
Крім того, в Хабаровську, як стверджується, проходять підготовку близько 240 військових із КНДР.
Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
Обидва знімки були зроблені 16 жовтня, додали в розвідці Південної Кореї.
Дивіться відео - армія КНДР на Донбасі:
Раніше в Південній Кореї назвали кількість перекинутих на війну з Україною військ КНДР. На першому етапі було перекинуто близько 1,5 тисячі північнокорейських солдатів, кажуть у Сеулі.
Нагадаємо, експерт Тарас Чмут попередив про ризики перекидання військових із КНДР. Північна Корея володіє великим мобілізаційним ресурсом, попередив Тарас Чмут.
Як повідомлялося раніше, Північна Корея могла відправити в РФ своїх елітних військових. КНДР відправила в Росію своїх військових з елітного підрозділу, які будуть займатися в РФ навчанням окупантів.
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