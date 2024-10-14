Загроза прориву на фронті: Чмут попередив про ризики перекидання військових із КНДР

Північна Корея володіє великим мобілізаційним ресурсом, попередив Тарас Чмут.

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/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, kctv

Директор волонтерського фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут вважає, що Північна Корея може стати серйозним гравцем у війні в Україні.

Таку думку він висловив у повідомленні в сервісі мікроблогів Х (колишній Twitter).

За словами військового експерта, КНДР може допомогти країні-агресору РФ у великому мобілізаційному ресурсі.

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Водночас він не виключив, що військова допомога Північної Кореї може призвести до прориву ворога на одній із ділянок фронту.

"Крім 70% зовнішніх поставок боєприпасів, тут ще може бути великий мобілізаційний ресурс - одномоментне посилення якоїсь ділянки фронту ~10 тис. підготовлених в/з, на тлі тотальної кризи в ЗСУ може призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір", - написав Чмут.

Хто такий Тарас Чмут Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни. Засновник "Українського мілітарного центру". Голова фонду "Повернись живим" (з 2020). Прослужив у морській піхоті 2,5 роки, був командиром взводу розвідки 137-го батальйону. Брав участь у боях під Широкиним і Павлополем. Звільнився з лав ЗСУ у 2017 році у званні сержанта, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея могла відправити в РФ своїх елітних військових. КНДР відправила в Росію своїх військових з елітного підрозділу, які будуть займатися в РФ навчанням окупантів.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив договір про стратегічне партнерство, який підписали російський диктатор Володимир Путін та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, і пояснив, у чому його суть.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея може допомагати Росії у війні не тільки снарядами, а й відправити свої війська в Україну. Йдеться про відправку на допомогу російським окупантам будівельних та інженерних підрозділів армії КНДР. Про це повідомила південнокорейська телекомпанія TV Chosun.

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