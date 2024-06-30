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США, Японія та Південна Корея створили "азійську версію НАТО": КНДР в паніці

Юлія Закрепа
30 червня 2024, 14:46
166
Пхеньян не ігноруватиме зміцнення військового блоку на чолі зі США та їхніми союзниками та захистить регіональний мир.
США, Японія та Південна Корея створили 'азійську версію НАТО': КНДР в паніці
США, Японія та Південна Корея створили "азійську версію НАТО" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОП

КНДР розкритикувала спільні військові навчання Південної Кореї, Японії та США, проведені цього місяця, заявивши, що це показник, що відносини між трьома країнами переросли в "азійську версію НАТО"

У четвер, 27 червня, Південна Корея, Японія та США почали широкомасштабні спільні військові навчання під назвою "Freedom Edge" із залученням військово-морських есмінців, винищувачів і атомного американського авіаносця "Теодор Рузвельт", спрямовані на посилення захисту від ракет, підводних човнів і повітряних атак, передає Reuters.

Навчання були розроблені для зміцнення військового співробітництва на тлі напруженості на Корейському півострові через випробування зброї Північною Кореєю.

відео дня

"Пхеньян не ігноруватиме зміцнення військового блоку на чолі зі США та їхніми союзниками та захистить регіональний мир агресивною та переважною відповіддю, йдеться у заяві міністерства закордонних справ Північної Кореї", - повідомляє інформаційне агентство KCNA.

США, Японія та Південна Корея створили 'азійську версію НАТО': КНДР в паніці
Що відомо про КНДР / Инфографика: Главред

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

У міністерстві також заявили, що Вашингтон продовжує свої зусилля з приєднання Південної Кореї та Японії до НАТО, додавши, що спроби Південної Кореї постачати зброю Україні є одним із прикладів цих зусиль.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що навчання "Freedom Edge" були відповіддю на ядерну та ракетну програму Північної Кореї, але відкинуло критику Пхеньяна.

У Сеулі також заявили, що переглянуть можливість постачати зброю безпосередньо в Україну на знак протесту проти нещодавнього договору про взаємну оборону, підписаного між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і російським диктатором Володимиром Путіним.

Південна Корея та США звинуватили Північну Корею в постачанні Росії зброї, яка використовується у війні в Україні. І Росія, і Північна Корея заперечують будь-які подібні операції.

Правляча партія Північної Кореї провела зустріч у п’ятницю та суботу під головуванням Кім Чен Ина, який на другий день розглянув "відхилення", що перешкоджають економічному розвитку, і виклав акцент на другу половину року, повідомляють державні ЗМІ.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Нагадаємо, що Росія розлютила Захід після підписання угоди Путіна із КНДР. Нещодавно країна-агресорка Росія та КНДР підписали взаємну угоду, що передбачає обмін військовою допомогою. Це викликає занепокоєння у партнерів, особливо у Вашингтона та Сеула.

КНДР у липні відправить війська в Україну. Північна Корея вже у липні планує відправити свої інженерні війська на тимчасово окуповану території України, зокрема для "відновлювальних робіт" у Донецькій області.

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