США, Японія та Південна Корея створили 'азійську версію НАТО': КНДР в паніці

Пхеньян не ігноруватиме зміцнення військового блоку на чолі зі США та їхніми союзниками та захистить регіональний мир.

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США, Японія та Південна Корея створили "азійську версію НАТО" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОП

КНДР розкритикувала спільні військові навчання Південної Кореї, Японії та США, проведені цього місяця, заявивши, що це показник, що відносини між трьома країнами переросли в "азійську версію НАТО"

У четвер, 27 червня, Південна Корея, Японія та США почали широкомасштабні спільні військові навчання під назвою "Freedom Edge" із залученням військово-морських есмінців, винищувачів і атомного американського авіаносця "Теодор Рузвельт", спрямовані на посилення захисту від ракет, підводних човнів і повітряних атак, передає Reuters.

Навчання були розроблені для зміцнення військового співробітництва на тлі напруженості на Корейському півострові через випробування зброї Північною Кореєю.

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"Пхеньян не ігноруватиме зміцнення військового блоку на чолі зі США та їхніми союзниками та захистить регіональний мир агресивною та переважною відповіддю, йдеться у заяві міністерства закордонних справ Північної Кореї", - повідомляє інформаційне агентство KCNA.

Що відомо про КНДР / Инфографика: Главред

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

У міністерстві також заявили, що Вашингтон продовжує свої зусилля з приєднання Південної Кореї та Японії до НАТО, додавши, що спроби Південної Кореї постачати зброю Україні є одним із прикладів цих зусиль.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що навчання "Freedom Edge" були відповіддю на ядерну та ракетну програму Північної Кореї, але відкинуло критику Пхеньяна.

У Сеулі також заявили, що переглянуть можливість постачати зброю безпосередньо в Україну на знак протесту проти нещодавнього договору про взаємну оборону, підписаного між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і російським диктатором Володимиром Путіним.

Південна Корея та США звинуватили Північну Корею в постачанні Росії зброї, яка використовується у війні в Україні. І Росія, і Північна Корея заперечують будь-які подібні операції.

Правляча партія Північної Кореї провела зустріч у п’ятницю та суботу під головуванням Кім Чен Ина, який на другий день розглянув "відхилення", що перешкоджають економічному розвитку, і виклав акцент на другу половину року, повідомляють державні ЗМІ.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Нагадаємо, що Росія розлютила Захід після підписання угоди Путіна із КНДР. Нещодавно країна-агресорка Росія та КНДР підписали взаємну угоду, що передбачає обмін військовою допомогою. Це викликає занепокоєння у партнерів, особливо у Вашингтона та Сеула.

КНДР у липні відправить війська в Україну. Північна Корея вже у липні планує відправити свої інженерні війська на тимчасово окуповану території України, зокрема для "відновлювальних робіт" у Донецькій області.

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