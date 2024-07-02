Міністерство оборони США не підтвердило інформацію про можливість відправки військ КНДР для участі у війні на боці країни-агресора Росії. Про це під час брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, інформує Міністерство оборони США.
За її словами, хоча Штати і проінформовані про партнерські відносини між РФ і КНДР, зокрема надання військової допомоги країні-агресору, однак ознак направлення військ в Росію наразі немає.
"Ми, безумовно, знаємо, що Північна Корея підтримує зусилля РФ в Україні, надаючи їй різну військову підтримку, але я не маю жодної інформації про конкретні війська, які зараз направляються в Росію", – зазначила вона.відео дня
Тож США не підтверджую, що Північна Корея в межах угоди з Росією про "автоматичну військову допомогу" нібито намірена у липні 2024 року відправити свої інженерні війська на території Донецької області, що окуповані РФ, про що напередодні заявляли південнокорейські ЗМІ.
Хто така Сабріна Сінгх?
Сабріна Сінгх - перший чиновник індійського походження в США, який обійняв пост прес-секретаря кандидата у віце-президенти. Завдяки вмінню приймати рішення та діяти самостійно у зоні своєї компетенції, дівчина отримала посаду помічника Джона Кірбі, відповідаючи за зв'язки з громадськістю від імені Пентагону, пише Вікіпедія.
Рішення КНДР в контексті російсько-української війни
Напередодні аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Північна Корея вже у липні планує відправити свої інженерні війська на тимчасово окуповану території України, зокрема для "відновлювальних робіт" у Донецькій області.
Також стало відомо, що Північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад, а КНДР може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щорічно, якщо відправить три-чотири інженерні бригади на окуповану територію України.
Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк розкритикував ООН за "закриті очі" на те, що КНДР спокійно вийшла з-під світових санкцій і активно займається військовою співпрацею з РФ – зараз вона прямо посилає спеціальні інженерні війська для участі безпосередньо у війні проти України на боці агресора.
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