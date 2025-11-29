В небі червоний вогонь, а місцеві здригались від вибухів: Росію атакували дрони

Вибухи були настільки гучні, що очевидці буквально підстрибували від них.

Що відомо про наслідки атаки на Росію 29 листопада / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Основне:

Росію атакували дрони

Внаслідок роботи російської ППО у декількох містах є влучання у житлові будинки

Під ударом українських дронів опинився Афіпський НПЗ

У ніч на 29 листопада в країні-агресорці Росії та на тимчасово окупованих територіях України прогриміли вибухи. Міноборони РФ відзвітувало про нібито збиття 103 українських безпілотників.

Більшість з них атакували Бєлгородську і Ростовську області РФ, а також тимчасово окупований півострів Крим. Російські ЗМІ вже повідомили, що цієї ночі, схоже, було уражено важливі об'єкти РФ.

Що відомо про атаку на Ростовську область

Губернатор області Юрій Слюсар поскаржився, що в Таганрозі, нібито внаслідок атаки українських дронів, пошкоджено багатоквартирний будинок і будівлю гуртожитку.

При цьому представник влади ненароком розкрив правду, чому насправді було пошкоджено цивільні об'єкти у місті. Українські дрони не цілилися туди, а будинки пошкоджено через знищення повітряних цілей та подавлення горезвісною російською ППО.

Що відомо про атаку на Волгоградську область

У Волгограді, за версією місцевої влади, внаслідок атаки пошкоджено склад будматеріалів і нібито атаковано житлові будинки. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про двох постраждалих.

Що відомо про атаку на Краснодарський край

Поблизу селища Афіпський виникла пожежа на місцевому НПЗ. Про це повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю. За попередніми даними, постраждалих немає.

"Персонал заводу було евакуйовано у притулок. Попередньо площа займання близько 100 кв. м. Пошкоджено частину технічного обладнання на території заводу, резервуари не постраждали. На місці працюють екстрені та спеціальні служби", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, через падіння уламків БПЛА виникла пожежа на території підсобного господарства сільгосппідприємства у цьому ж населеному пункті.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Україна не вперше атакує НПЗ Росії

Главред писав, що буквально минулої ночі, 28 листопада, згідно з повідомленням Генштабу, підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ.

Це підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів, серед яких бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну. Завод задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Удари вглиб Росії - останні новини

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України завдали успішного удару по російському морському порту Новоросійськ. Внаслідок удару далекобійних дронів відомо про ураження військових, логістичних цілей та великого десантного корабля російського флоту.

Нагадаємо, Главред писав, що під ударами нещодавно також опинився завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс".

Напередодні повідомлялося, що на території аеродрому та авіазаводу в місті Таганрог в Росії було знищено рідкісний експериментальний літак A‑60 1А2 — літак-лабораторію з лазерною зброєю, який ще в радянські часи створювався для протидії супутникам й повітряній розвідці.

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

