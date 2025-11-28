Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Прогриміло близько десятка потужних вибухів: уночі дрони атакували Саратов

Анна Ярославська
28 листопада 2025, 07:00
169
Звуки вибухів також чули неподалік військового аеродрому в Енгельсі Саратовської області.
Атака безпілотників на Саратов
Атака дронів на Саратов / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/astrapress

Коротко:

  • У російському Саратові гриміли вибухи
  • Що стало ціллю атаки дронів - поки невідомо

У ніч на 28 листопада дрони атакували російське місто Саратов. Місцеві жителі повідомляли, що чули близько десятка потужних вибухів у місті. Спалахнули пожежі.

Звуки вибухів та ударних БПЛА також чули неподалік військового аеродрому в Енгельсі Саратовської області. Про це пише телеграм-канал "Supernova+".

відео дня

У мережі також оприлюднили відео, на яких зафіксовані моменти атаки дронів по Саратову.

Дивіться відео - У Саратові прогриміли вибухи:

Скриншот

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін лише після опівночі повідомив, що від Міністерства оборони РФ надійшла інформація про загрозу БПЛА.

Українська сторона поки що не коментувала удари по Саратову та Енгельсу.

Дивіться відео - Жителі Саратова опублікували кадри з міста під час атаки дронів:

Скриншот

У Міноборони РФ уранці в п'ятницю відзвітували, що сили ППО збили за ніч 136 безпілотників: 46 - над територією Ростовської області, 30 - над територією Саратовської області, 29 - над територією анексованого Криму, 12 - над акваторією Чорного моря, 6 - над територією Брянської області, 5 - над територією Волгоградської області, 2 - над територією Воронезької області, 2 - над територією Московського регіону, 2 - над акваторією Азовського моря, 1 - над територією Курської області, 1 - над територією Калузької області.

Зі свого боку губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що в одному муніципалітеті уламки БПЛА під час падіння посікли покрівлю житлового будинку. В іншому пошкоджено скління АЗС. Постраждалих немає.

Прогриміло близько десятка потужних вибухів: уночі дрони атакували Саратов
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Атаки по території Росії

Як писав Главред, у ніч на 27 листопада в Самарській області Росії прогриміла серія потужних вибухів. Аеропорт Самари призупинив роботу. Метою атаки дронів, за попередніми даними, став Новокуйбишевський НПЗ.

У ніч на 26 листопада в російському місті Чебоксари Чуваської Республіки прогриміла серія вибухів, після чого спалахнула пожежа. Місто накрив дим. У мережі пишуть, що безпілотники, ймовірно, атакували завод електроніки ВНДІР-Прогрес.

У ніч на 3 листопада було уражено Саратовський НПЗ і низку об'єктів логістики армії РФ.

Інші новини:

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Саратов новини України вибух у Росії війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Лідери ЄС не знали про мирний план Трампа до його витоку в пресу - NYT

Лідери ЄС не знали про мирний план Трампа до його витоку в пресу - NYT

07:49Світ
Прогриміло близько десятка потужних вибухів: уночі дрони атакували Саратов

Прогриміло близько десятка потужних вибухів: уночі дрони атакували Саратов

07:00Війна
"Жодна розсудлива людина не підпише": Єрмак назвав головну умову переговорів

"Жодна розсудлива людина не підпише": Єрмак назвав головну умову переговорів

01:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китай заговорив про Буданова, — блогер

Китай заговорив про Буданова, — блогер

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Коням - страх, Козлам - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Коням - страх, Козлам - розчарування

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

Ярослава Мудрого дражнили все життя: яку фізичну ваду мав князь Русі

Ярослава Мудрого дражнили все життя: яку фізичну ваду мав князь Русі

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

Останні новини

07:54

Худючу Кейт Міддлтон зняли під час королівського візиту

07:49

Лідери ЄС не знали про мирний план Трампа до його витоку в пресу - NYT

07:30

Як зустріти Новий рік-2026, щоб привернути удачу: заборони, які не можна порушувати

07:23

Російські співачки-путіністки публічно пособачилися через гроші

07:00

Прогриміло близько десятка потужних вибухів: уночі дрони атакували Саратов

Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – ОрєшкінРахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін
06:25

Гороскоп Таро на грудень 2025: Козерогам - обман, Водоліям - новина, Рибам - пауза

06:10

Перед яким вибором стоїть ЗеленськийПогляд

05:51

Гора печива з шоколадом за 25 хвилин: суперлегкий рецепт

05:33

Гороскоп на завтра 29 листопада: Овнам - блискуча ідея, Близнюкам - купа проблем

Реклама
05:05

"Зловживав": Сумська натякнула на причину розпаду першого шлюбу

04:30

Неймовірна удача усміхнеться трьом знакам зодіаку: хто у списку везунчиків

03:30

Європі пророкують новий льодовиковий період: Гольфстрім на межі колапсу

02:51

Як вибрати солодкі мандарини: поради, які працюють

01:58

"Жодна розсудлива людина не підпише": Єрмак назвав головну умову переговорів

01:30

Підростає конкурентка: дворічна донька Серени Вільямс вийшла на корт

00:13

Динамо звільнило Шовковського: які зміни готують у тренерському штабі

27 листопада, четвер
23:49

Податки на посилки і не лише: які нові умови підготував МВФ для України

23:40

Жінка з паспортом РФ прийшла за "Зимовою тисячею": в Укрпошті відреагували жартом

23:26

Дженніфер Еністон готується до весілля з "гуру кохання" - ЗМІ

23:24

"Вирвали з контексту": Меркель зробила нову заяву про "винних у війні" в Україні

Реклама
22:48

Даша Малахова розкрила подробиці про свій досвід одностатевого кохання

22:28

Церковна миша: Сєдокову адвокати вивели на чисту воду

22:27

Як завоювати прихильність кота – чотири прості і перевірені методиВідео

22:25

"Вбиває" двигун і не тільки: чому насправді не варто прогрівати авто

22:09

Складна операція: Потап поскаржився на здоров'я

22:07

Динамо зазнало фіаско проти Омонії - усі подробиці матчу

21:58

"Можуть бути сльози": Коляденко раптово показав "таємну" дружину

21:56

"Уже є обраниця": учасниця "Холостяка" злила правду про Цимбалюка

21:37

"Мирний план" приховує пастку Кремля: Каллас розкрила ризикиВідео

21:25

Компромат на Трампа могли "злити" росіянам - дипломат розкрив нові деталі

20:57

"Наречена знатна": путініст Кіркоров розповів про бурхливе особисте життя дочки

20:09

РФ прорвалася, захисники без прикриття: в ЗСУ розповіли, що сталося біля Гуляйполя

19:57

Як очистити лобове скло від льоду за лічені хвилини: простий лайфхак для ранку

19:54

Гороскоп Таро на грудень 2025: Терезам - спокій, Скорпіонам - радість, Стрільцям - удачаВідео

19:40

Регіони накриє штормова погода: синоптики вже попередили про небезпеку

19:34

Ярослава Мудрого дражнили все життя: яку фізичну ваду мав князь РусіВідео

19:23

Половина всіх пляжів у світі може зникнути - вчені попередили про нову загрозу

19:12

Принесе щастя, достаток та удачу: у які дні потрібно ставити новорічну ялинкуВідео

19:10

Що потрібно завжди пам'ятати про Путіна та його подільниківПогляд

18:54

Не займе багато часу: експертка показала ефективний метод пересадки орхідейВідео

Реклама
18:32

"Фактично лінія фронту": названо місто, де можуть розмістити іноземні війська

18:31

Світла не буде до 10 годин: Укренерго опублікувало нові графіки на 28 листопада

18:29

Глава "Укренерго" назвав найгірший сценарій російських ударів по енергетиці

17:59

У РФ ухвалили шокуюче рішення щодо Пугачової

17:32

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

16:52

Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

16:40

Масові зливи матеріалів з НАБУ виявили ще під час обшуків у "рішали" від Бюро Христенка, – експерт

16:36

"Яке дно": Ханде Ерчел влаштувала вечірку в Москві і зізналася в любові до РФ

16:31

Долар пішов у круте піке, євро нестримно дешевшає: курс валют на 28 листопада

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти