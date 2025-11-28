Прогриміло близько десятка потужних вибухів: уночі дрони атакували Саратов

Звуки вибухів також чули неподалік військового аеродрому в Енгельсі Саратовської області.

Атака дронів на Саратов / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/astrapress

Коротко:

У російському Саратові гриміли вибухи

Що стало ціллю атаки дронів - поки невідомо

У ніч на 28 листопада дрони атакували російське місто Саратов. Місцеві жителі повідомляли, що чули близько десятка потужних вибухів у місті. Спалахнули пожежі.

Звуки вибухів та ударних БПЛА також чули неподалік військового аеродрому в Енгельсі Саратовської області. Про це пише телеграм-канал "Supernova+".

У мережі також оприлюднили відео, на яких зафіксовані моменти атаки дронів по Саратову.

Дивіться відео - У Саратові прогриміли вибухи:

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін лише після опівночі повідомив, що від Міністерства оборони РФ надійшла інформація про загрозу БПЛА.

Українська сторона поки що не коментувала удари по Саратову та Енгельсу.

Дивіться відео - Жителі Саратова опублікували кадри з міста під час атаки дронів:

У Міноборони РФ уранці в п'ятницю відзвітували, що сили ППО збили за ніч 136 безпілотників: 46 - над територією Ростовської області, 30 - над територією Саратовської області, 29 - над територією анексованого Криму, 12 - над акваторією Чорного моря, 6 - над територією Брянської області, 5 - над територією Волгоградської області, 2 - над територією Воронезької області, 2 - над територією Московського регіону, 2 - над акваторією Азовського моря, 1 - над територією Курської області, 1 - над територією Калузької області.

Зі свого боку губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що в одному муніципалітеті уламки БПЛА під час падіння посікли покрівлю житлового будинку. В іншому пошкоджено скління АЗС. Постраждалих немає.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Атаки по території Росії

Як писав Главред, у ніч на 27 листопада в Самарській області Росії прогриміла серія потужних вибухів. Аеропорт Самари призупинив роботу. Метою атаки дронів, за попередніми даними, став Новокуйбишевський НПЗ.

У ніч на 26 листопада в російському місті Чебоксари Чуваської Республіки прогриміла серія вибухів, після чого спалахнула пожежа. Місто накрив дим. У мережі пишуть, що безпілотники, ймовірно, атакували завод електроніки ВНДІР-Прогрес.

У ніч на 3 листопада було уражено Саратовський НПЗ і низку об'єктів логістики армії РФ.

