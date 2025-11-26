Росія під масованою атакою дронів: Генштаб розкрив наслідки

Під атакою безпілотників були військові цілі та об'єкти РФ.

ЗСУ атакували об'єкти в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

Українські військові вдарили по об'єктах РФ

Під атакою були військові цілі та об'єкти ВПК

Українські військові потужно вдарили по військових цілях та об'єктах ВПК в Росії. Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 26 листопада під ударами опинився завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс". Цей завод розташований у Чебоксарах в республіці Чувашія. Після ударів там здійнялась потужна пожежа.

"Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб", - йдеться у повідомленні.

Також українські безпілотники вдарили по командному пункту російського підрозділу зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ у населеному пункті Василівка на окупованій території у Запорізькій області.

Також під ударом опинилися:

зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі;

склад боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам'яниці на окупованих територіях Донецької області;

місце накопичення особового складу окупантів на Покровському напрямку.

"Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України, нищать ворога, його техніку й озброєння", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що ВНДІР-Прогрес уже не раз ставав метою атаки дронів. Як писав Главред, 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНДІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.

5 липня дрони також атакували низку об'єктів у російських містах. У Чебоксарах безпілотники вдарили по одному з виробничих підприємств. Спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялося, що під удар потрапив завод ВНДІР-Прогрес.

26 листопада знову дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ у Чебоксарах. Там пролунало щонайменше 5-7 вибухів. Аеропорт Чебоксар тимчасово призупиняв роботу. Росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок. На верхніх поверхах почалася пожежа.

