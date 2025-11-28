Жахливі наслідки для РФ: Україна вдарила по важливих для армії Путіна цілях

Сили оборони підірвали воєнно-економічний потенціал російських окупантів.

https://glavred.net/front/uzhasnye-posledstviya-dlya-rf-ukraina-udarila-po-vazhnym-dlya-armii-putina-celyam-10719551.html Посилання скопійоване

Що відомо про наслідки ударів по Росії та ТОТ 28 листопада / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/astrapress

Головне:

У Саратові уражено НПЗ

У Криму під удар потрапило місце зберігання російських дронів

Військові поцілили по зосередженню живої сили ворога

У ніч на 28 листопада на території тимчасово окупованого Криму та країни-агресорки Росії гриміли потужні вибухи. У Генштабі ЗСУ повідомили про проведення операцій в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу противника.

Підрозділи Сил оборони України зокрема уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Це підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів, серед яких бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну. Завод задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

відео дня

"Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Що вдалося уразити у Криму

На аеродромі Саки, що знаходиться в населеному пункті Новофедорівка, уражено місце зберігання БпЛА. Крім цього там вдалося поцілити по декількох об'єктах ППО, зокрема, Панцир-С1 та ТОР-М2.

ЗРК "Панцир-С1" / Інфографіка: Главред

"Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники "Оріон" і "Форпост". Разом з цим, під удар Сил оборони України також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ". Ступінь завданих збитків уточнюється", - додали у Генштабі.

Де під удар українських сил потрапила жива сила противника

Райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів потрапили під приціл Сил оборони на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосили у відомстві.

Як українські удари послаблюють Росію - пояснення експерта

Главред писав, що Україна вже більше року завдає ударів по російських НПЗ - ключовій галузі економіки окупантів. Але особливо активними ці удари стали тільки в останні чотири місяці, тому ще рано говорити про значні результати.

Однак військовий експерт Іван Ступак вважає, що системне продовження таких атак призведе до того, що рано чи пізно точка перелому настане і Україна зможе, якщо не поховати, то поставити на коліна російську нафтову галузь - питання лише в кількості дронів і ракет, які будуть на озброєнні України.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 26 листопада під ударами опинився завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс".

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України в ніч на 25 листопада завдали успішного удару по російському морському порту Новоросійськ. Внаслідок удару далекобійних дронів відомо про ураження військових, логістичних цілей та великого десантного корабля російського флоту.

Цієї ж ночі на території аеродрому та авіазаводу в місті Таганрог в Росії було знищено рідкісний експериментальний літак A‑60 1А2 — літак-лабораторію з лазерною зброєю, який ще в радянські часи створювався для протидії супутникам й повітряній розвідці.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред