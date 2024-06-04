У НАТО розробили схему перекидання військ США в Європі в разі війни з РФ – ЗМІ

На випадок війни з РФ НАТО розробляє численні "сухопутні коридори", щоб направити американські війська і озброєння до лінії фронту.
Як пише The Daily Telegraph, за планом військові США висадяться в одному з п'яти портів, а потім їх спрямують заздалегідь планованими матеріально-технічними маршрутами, щоб протистояти можливій атаці армії Росії.
Сухопутні коридори напрацьовують на тлі попереджень вищого керівництва Альянсу про те, що західні уряди повинні підготуватися до конфлікту з Росією в наступні два десятиліття.
Схема перекидання військ США
Плани, зокрема, передбачають, що американські війська висаджуються в голландських портах перед тим, а потім поїздами прямують через Німеччину до Польщі. У разі вторгнення Росії в країни НАТО війська США прибудуть у порт Роттердам, а потім будуть відправлені на схід.
Але в НАТО домовляються про розширення маршрутів в інші порти, щоб переконатися, що Росія не зможе розірвати наземні лінії зв'язку.
Запасні варіанти
Якщо сили НАТО, що входять до Нідерландів, постраждають від російського бомбардування або сили Москви знищать північноєвропейські порти, Альянс збирається зосередитися на портах Італії, Греції та Туреччини.
З італійських портів американські війська можуть переміщатися сушею через Словенію, Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною.
Подібні плани існують щодо транспортування сил із турецьких і грецьких портів через Болгарію та Румунію, щоб дістатися до східного флангу Альянсу.
Також розробляються плани транспортування військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію та Фінляндію.
У цих коридорах військові не будуть обмежені місцевими правилами і можуть вільно перевозити вантажі без звичайних обмежень.
Досвід війни в Україні
"Україна дуже страждає від цих російських ракетних атак дальньої дії на системи матеріально-технічного забезпечення", - сказав генерал-лейтенант Александр Солфранк, начальник Головного управління матеріально-технічного забезпечення НАТО.
Порти в північній Європі, такі як Нідерланди, Німеччина та країни Балтії, вважаються особливо вразливими до російських ракетних атак.
"Оцінюючи російську війну в Україні, ми помітили, що Росія атакувала українські логістичні бази. Це має наштовхувати на висновки, що величезні бази матеріально-технічного забезпечення будуть атаковані та знищені насамперед у разі конфлікту. Що стосується протиповітряної оборони... Її завжди мало. Я не можу уявити ситуацію, коли у вас достатньо протиповітряної оборони. Це хороший приклад застосування військового принципу: "Якщо ти хочеш бути сильним скрізь, ти не сильний ніде", - сказав Солфранк.
Загроза війни Росії з НАТО - головні новини за темою
Раніше Олаф Шольц заявив, що північноатлантичний альянс готовий "захищати кожен квадратний дюйм" своєї території. Саме тому Німеччина та інші країни-союзники по блоку вирішили посилити свою присутність на східному фланзі НАТО. За його словами, загроза з боку Росії зростатиме.
Нагадаємо, РФ готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО із застосуванням звичайного озброєння. Про це свідчать певні фінансові, економічні та військові показники. Як прогнозують аналітики Інституту вивчення війни, напад, найімовірніше, станеться не в найближчій перспективі, але в більш короткі терміни, ніж припускали деякі західні аналітики.
Як повідомлялося раніше, Росія, ймовірно, готується до війни з НАТО, яка може відбутися орієнтовно в наступні 10 років. Кремль перевів економіку на військові рейки і проводить переформатування своєї армії.
Що відомо про НАТО?
НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.
Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.
7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.
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