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У НАТО розробили схему перекидання військ США в Європі в разі війни з РФ – ЗМІ

Олексій Тесля
4 червня 2024, 16:55оновлено 4 червня, 17:57
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На Заході не виключають конфлікту з Росією в наступні два десятиліття.
У НАТО розробили схему перекидання військ США в Європі в разі війни з РФ – ЗМІ
/ Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН, ua.depositphotos.com

На випадок війни з РФ НАТО розробляє численні "сухопутні коридори", щоб направити американські війська і озброєння до лінії фронту.

Як пише The Daily Telegraph, за планом військові США висадяться в одному з п'яти портів, а потім їх спрямують заздалегідь планованими матеріально-технічними маршрутами, щоб протистояти можливій атаці армії Росії.

Сухопутні коридори напрацьовують на тлі попереджень вищого керівництва Альянсу про те, що західні уряди повинні підготуватися до конфлікту з Росією в наступні два десятиліття.

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Схема перекидання військ США

Плани, зокрема, передбачають, що американські війська висаджуються в голландських портах перед тим, а потім поїздами прямують через Німеччину до Польщі. У разі вторгнення Росії в країни НАТО війська США прибудуть у порт Роттердам, а потім будуть відправлені на схід.

Але в НАТО домовляються про розширення маршрутів в інші порти, щоб переконатися, що Росія не зможе розірвати наземні лінії зв'язку.

Скріншот
/ telegraph.co.uk

Запасні варіанти

Якщо сили НАТО, що входять до Нідерландів, постраждають від російського бомбардування або сили Москви знищать північноєвропейські порти, Альянс збирається зосередитися на портах Італії, Греції та Туреччини.

З італійських портів американські війська можуть переміщатися сушею через Словенію, Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною.

Подібні плани існують щодо транспортування сил із турецьких і грецьких портів через Болгарію та Румунію, щоб дістатися до східного флангу Альянсу.

Також розробляються плани транспортування військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію та Фінляндію.

У цих коридорах військові не будуть обмежені місцевими правилами і можуть вільно перевозити вантажі без звичайних обмежень.

Досвід війни в Україні

"Україна дуже страждає від цих російських ракетних атак дальньої дії на системи матеріально-технічного забезпечення", - сказав генерал-лейтенант Александр Солфранк, начальник Головного управління матеріально-технічного забезпечення НАТО.

Порти в північній Європі, такі як Нідерланди, Німеччина та країни Балтії, вважаються особливо вразливими до російських ракетних атак.

"Оцінюючи російську війну в Україні, ми помітили, що Росія атакувала українські логістичні бази. Це має наштовхувати на висновки, що величезні бази матеріально-технічного забезпечення будуть атаковані та знищені насамперед у разі конфлікту. Що стосується протиповітряної оборони... Її завжди мало. Я не можу уявити ситуацію, коли у вас достатньо протиповітряної оборони. Це хороший приклад застосування військового принципу: "Якщо ти хочеш бути сильним скрізь, ти не сильний ніде", - сказав Солфранк.

Загроза війни Росії з НАТО - головні новини за темою

Раніше Олаф Шольц заявив, що північноатлантичний альянс готовий "захищати кожен квадратний дюйм" своєї території. Саме тому Німеччина та інші країни-союзники по блоку вирішили посилити свою присутність на східному фланзі НАТО. За його словами, загроза з боку Росії зростатиме.

Нагадаємо, РФ готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО із застосуванням звичайного озброєння. Про це свідчать певні фінансові, економічні та військові показники. Як прогнозують аналітики Інституту вивчення війни, напад, найімовірніше, станеться не в найближчій перспективі, але в більш короткі терміни, ніж припускали деякі західні аналітики.

Як повідомлялося раніше, Росія, ймовірно, готується до війни з НАТО, яка може відбутися орієнтовно в наступні 10 років. Кремль перевів економіку на військові рейки і проводить переформатування своєї армії.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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