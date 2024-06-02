"Будемо захищати кожен дюйм території": Шольц раптом жорстко "проїхався" по РФ

Агресор Росія продовжуватиме свої погрози, саме тому Німеччина НАТО пішла на зміни у рамках політики безпеки, сказав Олаф Шольц.

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Дипломатія буде успішною лише з позиції сили - Шольц / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН

Північноатлантичний альянс готовий "захищати кожен квадратний дюйм" своєї території. Саме тому Німеччина та інші країни-союзники щодо блоку вирішили посилити свою присутність на східному фланзі НАТО. Загроза з боку Росії зростатиме. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляє The Telegraph, під час Східнонімецького економічного форуму він сказав, що потрібно стримувати Росію. Альянс буде готовий до захисту своїх територій у разі такої необхідності.

"Загроза з боку Росії триватиме, ми та інші союзники вирішили торік розгорнути додаткові підрозділи у країнах Балтії і розмістити там цілу бригаду на постійній основі в майбутньому. Цей поворот у політиці безпеки необхідний, щоб показати Росії: ми готові захистити кожен квадратний дюйм території НАТО від атак", - зазначив глава уряду ФРН. відео дня

Також Олаф Шольц підкреслив, що "дипломатія буде успішною лише з позиції сили".

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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