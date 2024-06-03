УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Західна зброя вже працює по РФ: комбат зізнався, коли ЗСУ переламають хід війни

Руслана Заклінська
3 червня 2024, 10:56оновлено 3 червня, 11:28
397
Максимально потужний вогневий вплив по окупантах українські захисники розвинуть за півтора місяці, розповів Юрій Федоренко.
Західна зброя вже працює по РФ: комбат зізнався, коли ЗСУ переламають хід війни
ЗСУ на Харківщині почали працювати західною зброєю / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", US Army

Українські військові на Харківщині вже застосовують західну зброю для ударів по позиціях окупантів на території РФ. За 2,5-3 місяці ЗСУ зможуть кардинально переломити хід бойових дій на фронті. Про це повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" ЗСУ Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

"У зв’язку з наданням дозволу на застосування всієї номенклатури озброєння по території РФ саме там, де противник тримає свої резерви, де накопичує броньовану техніку, звідки проводив ураження, зокрема і міста Харків з установки С-300 та С-400, де противник має величезну кількість засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, протиповітряних засобів, Сили оброни почали спрацьовувати. І це дає свої перші плоди", - зазначив він.

Федоренко розповів, що ворог зараз переглядає свою стратегію щодо того, як не треба діяти в подальшому щодо можливості окупації Харківської області. Адже, за його словами, російські окупанти наразі мають значні втрати у живій силі і техніці.

відео дня

Комбат додав, що триває накопичення зброї та боєприпасів, які надходять у рамках допомоги від союзників. Це дозволить кардинально змінити ситуацію на фронті за кілька місяців.

"Наші гармати вже сьогодні стали стріляти набагато більше, тому що логістика вже спрацьовує і боєприпасів об’єктивно у Сил оборони стало більше. Але максимальне накопичення, максимальна концентрація відбудеться десь за півтора місяці, коли ми зможемо розвинути максимально потужний вогневий вплив по противнику", - пояснив Федоренко.

Коли ЗСУ переламають хід бойових дій на фронті

За його словами, за 2,5-3 місяці ЗСУ зможуть переломити хід бойових дій на фронті. На ситуацію на найгарячіших напрямках також вплине мобілізація.

"Це значить, що в Силах оборони з’являться люди, які зможуть опанувати і західну зброю, яку в подальшому будуть ефективно застосовувати проти ворога. Я так вважаю, що за 2,5-3 місяці Сили оборони зможуть кардинально переломити хід бойових дій на ряду відтинків на свій бік. Це стосується загалом фронту, не тільки Харківської області. Це стосується найгарячіших напрямків, які зараз є на лінії оборони", - заявив військовий.

Федоренко зазначив, що за останній тиждень українські захисники стабілізували обстановку на складних ділянках Харківщини. Також ЗСУ системно знищують резерви РФ та техніку, якою ворог намагається діяти, зокрема і на території РФ, здійснюючи вогневий вплив по українських позиціях.

"Якщо говорити про Стрілеча-Глибоке, ситуація стабілізована повною мірою. Сили оборони ведуть роботу щодо покращення свого положення. А це значить - вибивають противника з займаних ним позицій... Якщо казати про Вовчанськ, ситуація дещо складніша. Йдуть вуличні бої, але Сили оборони змогли зробити так, що противник подальших успіхів немає", - підкреслив комбат.

Хто такий Юрій Федоренко?

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

США дозволили Україні бити американською зброєю по РФ - подробиці

Нагадаємо, адміністрація Байдена таємно дозволила Україні наносити удари по території РФ, але з обмеженням на атаки лише в межах прикордонних регіонів, звідки російські сили атакують Україну. Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл ЗСУ бити по РФ американською зброєю.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала сигнал від США про дозвіл наносити удари по території Росії.

Як повідомляв Главред, "зелене світло" від Байдена на удари по території Росії не поширилось на один тип озброєння. США закликали Україну не бити по Росії далекобійними ракетами, зокрема ATACMS.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Нідерланди дали "залене світло": ЗСУ зможе використовувати F-16 для ударів по Росії

Нідерланди дали "залене світло": ЗСУ зможе використовувати F-16 для ударів по Росії

12:46 Україна
Чи може заморозити НАТО війну в Україні: Глоба розкрила важливий сценарій

Чи може заморозити НАТО війну в Україні: Глоба розкрила важливий сценарій

12:15 Україна
ППО для України: в Зеленського сказали, коли чекати на рішення союзників

ППО для України: в Зеленського сказали, коли чекати на рішення союзників

12:08 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп Таро на тиждень із 3 до 9 червня: Тельцям - проблеми з грошима, Левам - мир 19432

Гороскоп Таро на тиждень із 3 до 9 червня: Тельцям - проблеми з грошима, Левам - мир

Україна отримала поворотний момент у війні 4301

Україна отримала поворотний момент у війні

Ніхто не має права : Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни 4241

"Ніхто не має права": Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком 3410

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком

Останні новини

12:58

Долар піднявся до рекордної позначки: курс валют на 3 червня

12:46

Нідерланди дали "залене світло": ЗСУ зможе використовувати F-16 для ударів по Росії

12:19

Для чого люди кладуть кульки з фольги в пральну машину

12:15

Чи може заморозити НАТО війну в Україні: Глоба розкрила важливий сценарій

12:14

"Вона всіх облизує": путіністка Кудрявцева жорстко зганьбила Наташу Корольову в ефірі

Існує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія ГлобаІснує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія Глоба
12:08

ППО для України: в Зеленського сказали, коли чекати на рішення союзників

11:52

Місяць буде критичним і катастрофічним: Росс назвав невдах червня-2024Відео

11:48

"Живим з війни не вийде": аналітик розповіла, який кінець чекає на Путіна і РФ

11:34

Пропагандисти радіють: Галкіну і Пугачовій заборонили в'їзд до популярної серед росіян країни

Реклама
11:29

Церковне свято 4 червня: що заборонено робити на святого Митрофана

11:06

Подачка для Росії: Китай хотів придбати пристрої, які глушать дрони - FT

10:56

Китайський гороскоп на завтра 4 червня: Мавпам - новий виток життя, Собакам - успіх

10:56

Західна зброя вже працює по РФ: комбат зізнався, коли ЗСУ переламають хід війни

10:47

Путін воюватиме, поки не помре: аналітик дала невтішний прогноз щодо війни

10:09

"Нам уже два місяці": онук Алли Пугачової поділився карколомною новиною зі США

09:56

Це збільшило перевагу над росіянами: в ISW розповіли про головний козир ЗСУ

09:51

Гороскоп на завтра 4 червня: Скорпіони - не грайте в жертву, Терезам - можливість вразити

09:48

У найстаршої мами України забрали доньку: жінка хоче народити другу дитинуВідео

09:15

"Продовжити свої спроби": Наталя Могилевська захопила своїм секретом

09:04

Росіяни просунулися біля Вовчанська: в ISW розповіли про кардинальні зміни у боях

Реклама
08:55

4 знаки зодіаку, які обожнюють жити в розкоші

08:20

Відключень світла стане більше: в Укренерго пояснили ситуацію з енергетикою

08:11

Росія вночі масовано обстріляла базу відпочинку на Харківщині: є жертва і постраждаліФото

07:58

"Поставили печатку і підписалися": український співак розповів, що трапилося з утікачами Винником і Ямою

07:44

ЗСУ зможуть захистити Харків від російських бомб і ракет: в ISW назвали передумови

06:45

Зеленський прибув до Маніли і вперше зустрівся з президентом Філіппін: про що говорилиФото

06:33

Україна отримала поворотний момент у війніПогляд

04:30

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком

03:30

"Дай Бог ще рік прожити": Кіркоров запанікував та сховав дітей за кордоном

02:40

Під прицілом і ATACMS, і F-16: США знімуть заборону на удари вглиб РФ – Маломуж

02:21

Де зараз молодша донька Віри Брежнєвої - 14-річна дівчина поділилася планами

02:00

"Нервовий зрив": Ніколь Кідман розповіла, як розлучалася з Томом Крузом

01:21

"Його не люблять в Україні": 15-річний син Потапа зухвало відбрив хейтерів тата

01:20

ЗСУ розгромили колону росіян дорогою до Вовчанська: вказано цікаву деталь

00:02

Відомий продюсер зізнався, як камінг-аут змінив його, та показав коханого

02 червня, неділя
23:35

Росіяни публікують відео зі знущаннями з військовополонених: реакція України

22:54

Битва за Крим: як Україна вже перемагає Росію - The Economist

22:16

ЗСУ можуть збивати із ЗРК Patriot авіацію над територією РФ – генерал Бундесверу

22:15

Гороскоп на червень 2024 для Риб: здійснення мрії та новий виток розвиткуВідео

21:28

"Ніхто не має права": Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни

Реклама
21:05

Гороскоп на червень 2024 для Водоліїв: на що чекати в коханні, фінансах, роботіВідео

20:57

"Будемо захищати кожен дюйм території": Шольц раптом жорстко "проїхався" по РФ

20:55

"Я на межі": заплакана Тишкевич зізналася, що її стан погіршився

20:50

Економіка та аеродроми: у чому стратегічний прорахунок?Погляд

20:22

Окупантів підірвали разом із технікою: база РФ у Соледарі злетіла в повітряВідео

19:47

В Україні відключатимуть протягом усієї доби: в Укренерго зробили заяву

19:46

Гороскоп на червень 2024 для Козерогів: везіння, кохання та великі можливостіВідео

19:20

ЗСУ не вистачає снарядів: російські окупанти просунулися біля Авдіївки — Bild

19:17

Гороскоп на червень 2024: чого чекати Стрільцям у перший місяць літаВідео

18:45

Путін пішов "за планом" Пригожина: майбутнє Герасимова під питанням - CNN

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти