Західна зброя вже працює по РФ: комбат зізнався, коли ЗСУ переламають хід війни

Максимально потужний вогневий вплив по окупантах українські захисники розвинуть за півтора місяці, розповів Юрій Федоренко.

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ЗСУ на Харківщині почали працювати західною зброєю / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", US Army

Українські військові на Харківщині вже застосовують західну зброю для ударів по позиціях окупантів на території РФ. За 2,5-3 місяці ЗСУ зможуть кардинально переломити хід бойових дій на фронті. Про це повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" ЗСУ Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

"У зв’язку з наданням дозволу на застосування всієї номенклатури озброєння по території РФ саме там, де противник тримає свої резерви, де накопичує броньовану техніку, звідки проводив ураження, зокрема і міста Харків з установки С-300 та С-400, де противник має величезну кількість засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, протиповітряних засобів, Сили оброни почали спрацьовувати. І це дає свої перші плоди", - зазначив він.

Федоренко розповів, що ворог зараз переглядає свою стратегію щодо того, як не треба діяти в подальшому щодо можливості окупації Харківської області. Адже, за його словами, російські окупанти наразі мають значні втрати у живій силі і техніці.

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Комбат додав, що триває накопичення зброї та боєприпасів, які надходять у рамках допомоги від союзників. Це дозволить кардинально змінити ситуацію на фронті за кілька місяців.

"Наші гармати вже сьогодні стали стріляти набагато більше, тому що логістика вже спрацьовує і боєприпасів об’єктивно у Сил оборони стало більше. Але максимальне накопичення, максимальна концентрація відбудеться десь за півтора місяці, коли ми зможемо розвинути максимально потужний вогневий вплив по противнику", - пояснив Федоренко.

Коли ЗСУ переламають хід бойових дій на фронті

За його словами, за 2,5-3 місяці ЗСУ зможуть переломити хід бойових дій на фронті. На ситуацію на найгарячіших напрямках також вплине мобілізація.

"Це значить, що в Силах оборони з’являться люди, які зможуть опанувати і західну зброю, яку в подальшому будуть ефективно застосовувати проти ворога. Я так вважаю, що за 2,5-3 місяці Сили оборони зможуть кардинально переломити хід бойових дій на ряду відтинків на свій бік. Це стосується загалом фронту, не тільки Харківської області. Це стосується найгарячіших напрямків, які зараз є на лінії оборони", - заявив військовий.

Федоренко зазначив, що за останній тиждень українські захисники стабілізували обстановку на складних ділянках Харківщини. Також ЗСУ системно знищують резерви РФ та техніку, якою ворог намагається діяти, зокрема і на території РФ, здійснюючи вогневий вплив по українських позиціях.

"Якщо говорити про Стрілеча-Глибоке, ситуація стабілізована повною мірою. Сили оборони ведуть роботу щодо покращення свого положення. А це значить - вибивають противника з займаних ним позицій... Якщо казати про Вовчанськ, ситуація дещо складніша. Йдуть вуличні бої, але Сили оборони змогли зробити так, що противник подальших успіхів немає", - підкреслив комбат.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

США дозволили Україні бити американською зброєю по РФ - подробиці

Нагадаємо, адміністрація Байдена таємно дозволила Україні наносити удари по території РФ, але з обмеженням на атаки лише в межах прикордонних регіонів, звідки російські сили атакують Україну. Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл ЗСУ бити по РФ американською зброєю.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала сигнал від США про дозвіл наносити удари по території Росії.

Як повідомляв Главред, "зелене світло" від Байдена на удари по території Росії не поширилось на один тип озброєння. США закликали Україну не бити по Росії далекобійними ракетами, зокрема ATACMS.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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