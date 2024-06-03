Чи може заморозити НАТО війну в Україні: Глоба розкрила важливий сценарій

В інтервʼю Главреду системний аналітик Наталія Глоба проаналізувала, чи вигідно Заходу заморожувати війну на цьому етапі та які у них плани.
"У разі підписання будь-якого документу – чи то угоди про припинення вогню, чи то перемирʼя, чи то мирного договору – війна не закінчиться. Війна в Україні не може бути припинена, допоки не буде вирішено основне її питання. Війна – це надовго. Якщо Путін разом з Сі Цзіньпіном бажають встановити новий світовий порядок (а окрім Сі ніхто у світі не знає, як він може виглядати), переговорів щодо цього взагалі вести не можна", - пояснила експерт.
Глоба також повідомила, що зараз немає проєктів щодо вирішення ситуації, яка призвела до цієї війни. Усім у Європі та США вже зрозуміло, що Путін ухвалював рішення про напад на Україну не одноосібно, а радячись з Сі Цзіньпіном під час Олімпіади у Пекіні (а, можливо, ще раніше).
"Не можна сказати, що їм вигідна ця війна, але гарячого бажання взяти і прямо тут все припинити на будь-яких умовах ні у кого теж немає. І те, що Зеленського тримають за руки та ноги і примушують щось таке підписати – це російське ІПСО в чистому вигляді. Натомість Захід це обговорює. Наприклад, те, як Росія може використати тимчасове припинення війни хоча б на рік, а також те, як цим часом скористаються Європа та Україна", - зазначила Глоба.
Вона вважає, що це просто розрахунок, остаточних рішень немає, тому що варіантів багато і ніхто не хоче брати на себе відповідальність, пристаючи на той чи інший сценарій.
"Відтак, усе це буде ще довго обговорюватись. Однак сьогодні всі кажуть, мовляв, якщо Україна буде не в змозі боротися і, мабуть, підпише договір наприклад про припинення вогню, ми не будемо заперечувати, це справа України. Але вони не штовхають Україну до цього, розуміючи що це ненадовго", - підсумувала експерт.
Хто така Наталія Глоба
Наталія Глоба - системний аналітик, фахівець з моделювання складних систем, публіцист. Має більше 20 років досвіду впровадження інновацій в економіку України.
Працювала Головою Чернігівського обласного відділення Державної інноваційної компанії України, аналітиком багатьох дослідницьких проектів у сфері управління складними системами в умовах високої невизначеності.
Має численні публікації в медіа з аналізу інституціональної системи України і російсько-української війни з позицій системного аналізу.
Нагадаємо, що Дмитро Снєгирьов заявив, що сценарій заморозки війни в Україні можливий, але Росія не зупиниться. Зараз основне завдання США - створити передумови для більш якісної позиції України в переговорному процесі, щоб не Росія диктувала умови.
Президент України Володимир Зеленський назвав наслідки заморозки війни. Заморожений конфлікт є повільною війною або повільною окупацією. Він в будь-який момент може вибухнути з новою силою, вважає Зеленський.
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